Defiende alcaldesa actuar de escoltas en robo de camioneta

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, reconoció el actuar de sus escoltas al no abrir fuego contra los delincuentes ante el robo de la camioneta de seguridad suscitado durante la tarde del martes, pues comentó que de esta manera no se puso en riego la vida de la ciudadanía.

Además, manifestó que este es un mensaje de que todos están expuestos y vulnerables de convertirse en víctimas de la delincuencia, explicó que en el caso de la camioneta se puede recuperar el daño que se hizo, pero lo más importante es que en estos momentos no se tiene nada que lamentar.

“Si hubiéramos tenido que lamentar en estos momentos alguna pérdida humana o alguna lesión en alguien que no tenía razón de que lo sufriera, la situación sería diferente, lo que se lamenta es que el vehículo fue robado y yo espero que haya resultado y lo encuentren, así como espero que encuentren todos los vehículos que desafortunadamente han sido robados en Salamanca”, dijo la presidenta.

Así mismo, invito al fiscal Carlos Zamarripa a que den resultados en la seguridad, ya en su caso, la alcaldesa seguirá insistiendo en que Salamanca cuenta con muy poca policía y sin armas y están en el proceso de la licitación.

Señaló no temer por su seguridad, por lo que no cambiara su forma de vida, ni la manera en que trabaja, pues seguirá visitando los lugares a los que tenga que ir, ya que este acontecimiento no puede paralizarla debido la responsabilidad que tiene.