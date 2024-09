Declara Secretaría de Trabajo y Previsión Social improcedente elección de representaciones sindicales de la Sección 24 en Salamanca

Por primera vez en más de 64 años, se repetirá el proceso de elección el Comité Ejecutivo Local, Consejo Local de Vigilancia, Consejo de Honor y Justicia, además Comisiones de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), luego de que la dirección de Información Sindical de la Coordinación General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, declaró la existencia de duda razonable en el procedimiento de elección que se celebró el pasado 15 de julio.

“Por primera vez en la Sección 24 se van a repetir unas elecciones, porque las anteriores fueron ilícitas, este favor nos lo han hecho porque hemos creído siempre en la justicia laboral, los trabajadores debemos de buscar el nuevo cambio, somos los trabajadores que debemos de buscar nuestra libertad y nos ha dado otra oportunidad de poder participar, y hacer entender a nuestros compañeros que son ellos los que deben de buscar el cambio, ya no quieren líderes que se aprovechen de sus circunstancias, que no les van a dar trabajo, que no les van a dar fichas”, declaró Gustavo Adolfo Orenday Gálvez trabajador activo y ex aspirante a la secretaría general por la planilla Guinda en el proceso anterior.

En el proceso del mes de julio, la planilla Guinda no obtuvo su registro de acuerdo a presuntos adeudos de cuotas sindicales, no cumplir con la paridad de género e incluir personal activo en tiempo de jubilación, lo que dejó como única planilla a la Verde, que fue respaldada por más del 80% de los asociados del centro de trabajo de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, cuyo triunfo fue impugnado y avalado por no cumplir con la paridad de género.

“Creamos la duda y somos la primera Sección a nivel nacional que logra que se repiten estas elecciones, ahora tenemos que cumplir la paridad, es una cuestión fundamental, pues precisamente la que descalificaron a una trabajadora a la que se le violentaron sus derechos y sus paridades, por ello tenemos que tener mucho cuidado con que hoy se llenen todos los requisitos”, agregó.

Por su parte, Julio César Villegas González del taller Mecánico refirió que, por primera vez en más de 64 años, “se repiten unas elecciones en esta sección 24, somos los únicos en 36 secciones que nos han permitido otra vez que se repitan las elecciones, entonces todo esto se debió porque no levantaron bien las cosas (…) el 17 de septiembre por primera vez también hemos logrado la planilla, o sea vamos ir toda la oposición en una sola planilla el grupo 1, la alianza y el grupo del compañero Mauro”.

En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la convocatoria a los socios de la Sección 24 del STPRM, para ejercer su derecho al voto personal, libre directo y secreto, en consulta que se celebrará el 17 de septiembre 2024 para la elección de los cargos delConsejo Local de Vigilancia, Consejo de Honor y Justicia, además Comisiones.Para la jornada se establecerán las casillas ocho casillas, la 1, 2 y 3 en el estacionamiento del acceso principal de la puerta 1 frente al consultorio médico de lalas casillas 4, 5, 6 y 7 en el ex estacionamiento de bicicletas local usado en el lado ponente de los rehiletes de la puerta 4 y la casilla 8 en el estacionamiento interno della votación se dará de las 7 a 17 horas y la Comisión Electoral Auxiliar será la responsable del cómputo final de los votos y procederá levantar el acta circunstanciada de los resultados la planilla que obtenga mayor número de votos.