Decepciona pleito de gobernantes

Sobre los acontecimientos suscitados en el municipio de Irapuato la tarde del miércoles, donde un comando armado irrumpió en las instalaciones de un anexo y asesino a 26 internos, la ciudadanía salmantina calificó como frustrantes estas acciones y aseguraron que se ha perdido la confianza en las autoridades.





"Me siento vulnerable ante esta situación, el estado de Guanajuato está peleado con Gobierno Municipal, lo mismo pasa con el federal y estatal. La mera verdad esta situación me hace sentir tristeza, frustración y enojo, porque ninguna de las partes se hace responsable de los ciudadanos", dijo Omar Ramírez.

“Pues me hace sentir incertidumbre, preocupación, mucho miedo, no puedo creer que se siguen dando estas cosas y la verdad es que he perdido la confianza en las autoridades", manifestó Luis.

“Esta situación del anexo pues me hace sentir muy mal como Padre de familia que soy, y pues el llamado que haría a las autoridades es que nos apoyen porque necesitamos de ellas", indicó Heriberto.

"Me siento desesperada porque, pues no entiendo que está pasando esta situación, verdaderamente duele mucho, se siente una tristeza por lo que está sucediendo. Las autoridades que investiguen bien todo lo que está pasando, porque nos sentimos agobiados. Que paren estas noticias tan tristes", señaló Eva.





"Muchísima inseguridad, porque salimos y no sabemos si regresaremos a casa. Decirles a las autoridades que pongan más vigilancia y más precauciones. Mis condolencias para toda esa gente que perdió a sus hijos en este ataque. Es un gran dolor para cualquier madre", dijo Martha.

“Me haces sentir mal, las autoridades nunca hace nada prácticamente. No hacen justicia. Ya ni llorar es bueno porque nada más están ahí de adorno ya no hay confianza en ellos, pues son parte del plan", indicó Ángel.

“Para mí este es un hecho muy lamentable porque si bien es cierto el estado de Guanajuato ahorita está inmerso en una ola de violencia muy fuerte, pues realmente para mí sí es triste, porque a veces uno ya no sabe o ya no puede estar tranquilo en un lugar, porque nos invade el miedo de pensar en que nos puede pasar algo”, expuso Camila.





“Pues me hace sentir muy inseguro me hace sentir con temor con miedo. Cada vez que voy al trabajo tengo miedo, inseguridad. La situación en Salamanca y sus alrededores está en aumento y ya nada es como antes, ya uno no puede salir con la seguridad de antes. Ahora hay que estar al pendiente cuidarse y tratar de solo salir para lo necesario”, dijo Francisco.

Los recientes acontecimientos que han sucedido en el estado, han provocado que la ciudadanía pierda la confianza en las autoridades y se sientan vulnerables ante las pocas acciones de los tres niveles de Gobierno.