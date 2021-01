Deben priorizarse las finanzas de Cruz Roja

Ante la propuesta de crear una subestación de emergencia en la zona sur, el presidente del patronato de la delegación de Cruz Roja Salamanca, José María Rostro Fernández, comentó que la prioridad actualmente está en solventar las finanzas de la delegación perteneciente a este municipio.

Con esta propuesta se daría mayor efectividad en las atenciones en la zona sur.

El presidente del patronato consideró que primero se deben atender los problemas que se tienen en la delegación de Cruz Roja, como cubrir los gastos que se generan al interior de la institución y en la cual el ayuntamiento genera una pequeña aportación cada año para brindar una mejor atención.

“El tema de una subestación es un tema bonito, esperemos que llegue en algunas décadas, pero creo que eso no es importante ahora, sino salvar lo que está hecho, a mí no me han dicho nada o comunicado, sin embargo alguien del ayuntamiento me llevó a ver el terreno, es una gran idea, pero ahorita no creo que se puedan solucionar cuando se tienen problemas acá” , explicó.

La construcción de una subestación de emergencias de emergencias en la zona sur, continúan siendo un proyecto que en diversas ocasiones se ha planteado en el ayuntamiento, la cual no se ha podido concretar desde hace casi 12 años.

Con este proyecto se pretende ampliar el servicio de atención por parte de Bomberos y Cruz Roja en la zona sur y de esta manera se les permita recortar los tiempos de respuesta e incrementar la posibilidad de salvar vidas.