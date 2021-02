Deben funcionarios pedir licencias

GUANAJUATO, Gto.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que los funcionarios estatales que aspiran a un cargo de elección popular deben pedir licencia para separarse de sus funciones después del tercer informe de gobierno.

Comentó que aquellos funcionarios que vayan a contienda deben separarse del cargo antes de que se registren como candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.









Dijo que es con la finalidad de evitar suspicacias durante el proceso y la licencia deberá solicitarse una vez que se rinda su tercer informe de gobierno.

“En cuanto pase el informe tendrán que estarse separando, yo quiero que estén antes de que se registren como candidatos ya tienen que estar separados del cargo para evitar cualquier suspicacia y cualquier pues digamos mal interpretación del cargo, recursos públicos”.

Te Puede Interesar:

Local Continúan las gestiones por vacunas

Sobre los videos que ha difundido el alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña; en su cuenta de Tik-Tok, el gobernador dijo que no hará ningún pronunciamiento en referencia al proceso electoral.

“Yo respeto, no tengo ninguna opinión, como siempre he sido respetuoso de las autonomías de los municipios, no tengo comentario alguno, seré muy respetuoso de este proceso electoral de todos los pronunciamientos que haga de todos los aspirantes”.