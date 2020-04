Deben capitalinos ser responsables por si mismos ante Covid-19

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Aunque el deber de las autoridades es vigilar los espacios públicos para evitar a conglomeración de personas la presencia de personas en zona de riesgo, la ciudadanía también tiene que ser responsable, expresó el titular de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.

En medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, las autoridades recomendaron no asistir a puntos donde se concentran muchas personas, lo que incluye las presas de la capital.

Además, la Dirección Protección Civil Municipal ha implementado campañas para que la gente no ingrese a nadar a los mantos acuíferos debido al riesgo que representan.

Sin embargo, apenas el sábado y pese a las recomendaciones, un hombre originario de Silao, acudió en compañía de sus familiares, donde perdería la vida ahogado luego de intentar rescatar a tres menores que quedaron a la deriva en una pequeña embarcación.

Al respecto, Samuel Ugalde García, aseguró que se ha reforzado la vigilancia en las presas para evitar que se reúnan muchas personas, lo cual ha generado la molestia de los comerciantes del lugar.

“Hubo alcoholímetro en la zona, se mantuvo todo este fin de semana, inclusive había enojo de los que tienen restaurantes ahí, había molestia por la gente, pero precisamente es lo que queremos evitar, queremos evitar, si en temporadas normales sin contingencia ni nada, se evita que entres a un borde, a una presa, de más, porque no son zonas de balnearios, no son zonas que nade”, comentó.

Samuel Ugalde recordó que fueron cuatro las personas que fueron remitidas durante el fin de semana por conducir bajo los influjos del alcohol en la presa de La Purísima.

Agregó que los operativos para llevar retirar a las personas tanto en presas como la vía pública y evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y hechos trágicos en los mantos acuíferos.

Manifestó que si bien la responsabilidad de las autoridades es recomendar a las personas permanezcan en la vía pública, los ciudadanos

“La responsabilidad, la corresponsabilidad es de nosotros, es decir la gente, los ciudadanos, es decir, que tengamos conciencia sí, he escuchado en varios temas, Italia no hizo caso, España no hizo caso, Estados Unidos no hizo caso, vean las consecuencias, y aquí no estamos haciendo caso, ósea, son las cuestiones que están precisamente afectando”, finalizó.

Cabe mencionar que, hasta el momento de la redacción, los elementos de rescate no habían encontrado el cuerpo del fallecido en la presa, pues al parecer quedó atrapado entre el fango.