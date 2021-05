Debemos evitar el socialismo: MMM

El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró que el país no está teniendo rumbo e incluso dijo que se encuentra en la antesala del socialismo, por lo que hizo un llamado a las personas para salir a votar, pues de no hacerlo podría ser la última vez que este derecho pudiera ser ejercido.

Así Lo Dijo...

“Así como en 2018 les dimos con la puerta y les dijimos que en Guanajuato las políticas populistas y las políticas socialistas no pasarían, en el 2021 tenemos que hacerlo con más fuerza”.

Román Cifuentes Negrete | Presidente del PAN en Guanajuato.

Miguel Márquez Márquez pronunció su primer discurso en público en Irapuato desde que dejó la gubernatura de Guanajuato en septiembre de 2018 y lo hizo para asegurar que la elección del próximo seis de junio es definitiva para evitar llegar al socialismo en el estado.





Miguel Márquez Márquez dijo que se debe salir a votar para evitar la llegada del socialismo al estado.





“Estamos viendo literalmente que el país no va por buen rumbo, entonces tenemos que pensar qué México, qué Irapuato, qué Guanajuato queremos para los próximos años; esta elección es definitiva: si no se cuida, de veras, nos estamos viendo en la antesala a un Venezuela y estamos viendo a países que dieron ese viraje hacia el socialismo y que hoy viven en la pobreza y en el olvido”, dijo el exmandatario estatal.

De Viva Voz...

“Esta elección es definitiva: si no se cuida, de veras, nos estamos viendo en la antesala a un Venezuela”.

Miguel Márquez Márquez | Exgobernador de Guanajuato.

Miguel Márquez Márquez aseguró, además, que las cosas no van bien y para muestra la tragedia del colapso de la Línea 12 del metro, en donde por ahorrar por una supuesta política de austeridad, fueron varias las vidas que se perdieron.

“En el país las cosas no van bien y siendo oposición, cuando se hacen bien las cosas, hay que reconocerlas y apoyarlas, pero cuando no van bien hay que señalarlas y hay que decirlas y basta el accidente de antier lamentable, una prueba de ello, que por ahorrar en reparaciones, por ahorrar mantenimiento ahí están las consecuencias; yo nada más les digo: ¿Qué obras ha hecho el Gobierno Federal? No han hecho obras”.





Román Cifuentes dijo que de nuevo se tiene que cerrar la puerta al socialismo en Guanajuato.





Además, manifestó que no se ha cumplido con ninguna de las promesas que hizo en campaña el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se han encarecido los precios de diversos productos.

“Prometieron muchas cosas, que iba a bajar el diésel, que iba a bajar la gasolina, el gas y al contrario, todo para arriba y eso les impacta directamente a las mujeres, porque tienen que hacer maravillas para poder sacar a sus hijos adelante”.

El Dato...

Durante el evento con simpatizantes panistas al que asistió el exgobernador Miguel Márquez, al unísono le pidieron que vuelva a la escena política, a lo que respondió que por ahora tiene otras prioridades en el plano personal.

Por su parte, Román Cifuentes Negrete, dirigente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, aseguró que en el estado no hay lugar para gobiernos populistas ni socialistas.

“Así como en 2018 les dimos con la puerta y les dijimos que en Guanajuato las políticas populistas y las políticas socialistas no pasarían, en el 2021 tenemos que hacerlo con más fuerza”.