Debe hacerse más eficaz aplicación de vacunas contra Covid-19: Obispo

El obispo de a Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que la organización para aplicar la vacuna contra la Covid-19 no ha sido del todo eficaz, pues no deberían hacer esperar tanto tiempo a los adultos mayores que van a recibir el biológico y además señaló que se debió haber iniciado en los lugares donde había más contagios provocados por el coronavirus.





El Obispo de la Diócesis Irapuato dijo que él está inscrito para recibir la vacuna contra la Covid-19.





Enrique Díaz Díaz explicó que él está registrado para recibir la vacuna contra la Covid-19 y en su registro se indicaba que les dirían tanto la hora como el lugar en el que le tocaría y donde la sugerencia es llegar 15 minutos antes; sin embargo, en los hechos se ve otra situación diferente.

Así Lo Dijo...

“Por un lado estoy de acuerdo que se tiene que vacunar a los que menos tienen, pero por otro lado los focos de infección más grandes están en el Corredor Industrial y quizá por ahí debería e haberse empezado”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.





“Desgraciadamente la organización no ha sido tan eficaz, veíamos en los municipios que ya se vacunó que a veces se tiene que hacer larguísimas filas, cuando en la inscripción se nos decía que nos avisarían el día y la hora y que tendríamos que estar 15 minutos antes y están desde la noche, haciendo filas y eso crea inseguridades en la población”, señaló.

No obstante, Enrique Díaz Díaz llamó a la población a vacunarse, pues tanto mantener las medidas sanitarias como la aplicación de ese biológico son hasta ahora las únicas protecciones que tienen las personas y por ello es necesario hacer caso de éstas.

“La vacuna sí es necesaria, a mí me han preguntado su to me vacunaría, como dijo el Papa, por cuidado a mi persona y por cuidado con la comunidad con la que comparto y estoy todos los días, expuesto y exponiendo, entonces yo buscaría sí hacerla vacuna”.





En todos los puntos de vacunación se han apreciado filas de adultos mayores.





El Obispo de Irapuato explicó que cada sacerdote ha sido libre de registrarse para recibir la vacuna, pues se trata de una decisión personal, además de que no se está buscando ningún trato preferente-

“No hemos tenido ni buscado algún trato preferencial, hemos dejado a cada sacerdote que se inscriba, si me preguntan a mí yo estoy inscrito, con todas las inseguridades, yo creo que el estar inscrito no es ninguna garantía de nada, como lo hemos visto en la mayoría de los municipios, pero los mayores de 60 sí han estado inscribiéndose formalmente”.