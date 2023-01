Debe Guanajuato sentar las bases para desarrollo de talentos

Juan Carlos Díaz Garmendia, presidente Consejo Ciudadano de Innovación, dijo de nada va a servir que Guanajuato sea semillero de talentos sino se enfoca en impulsar escuelas de ciencia y tecnología, pues a largo plazo en lugar de beneficiar la industria colapsaría.

Impulsar el talento.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el titular del Consejo Ciudadano de Innovación, dijo que Guanajuato tiene una brecha llena de oportunidades para sentar las bases para formar “amantes” de la innovación y, con ello, hacerle frente a los retos que atrae el estado, como la atracción de nuevos clúster con vacantes que son ocupadas por científicos o ingenieros de otros lugares y no de Guanajuato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Puntualizó que es necesario comenzar a formar jóvenes que pierdan el miedo y den el salto de lo rudimentario a lo mecanizado, pues esto forma las bases para convertir a un Guanajuato innovador.

Local Recortes a becas provocaron fuga de talentos

Reiteró que de nada sirve que Guanajuato no sea un generador de talento si no existen las bases correctas para desarrollarlos y que estos tengan un entorno apto para seguir creciendo y que sus innovaciones lleven el nombre de Guanajuato.

“Yo creo que debemos hacerlo factible, debemos seguir impulsando porque no sólo sea un semillero, si lo logramos, como ciudadanos vamos a dar un gran paso”, dijo.

Por ello, dijo que en el estado se le debe seguir apostando a la conformación de nuevos Clúster de la innovación, pues éstos crean ambientes que permiten el sano desarrollo y exploración a la comunidad estudiantil, trayendo beneficios a gran escala.

“El tener un proyecto que después pueda ser autosutentable no se puede lograr si desde un principio no se le apuesta a la innovación y creación, ya lo he dicho, se le tiene que seguir apostado, más empresas, empresarios y personas no sólo apasionadas por crear, si no por patrocinar estos”.