Debaten PAN y Morena por los libros de texto gratuitos

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Los diputados del PAN, Rolando Alcántar Rojas y de Morena, David Martínez Mendizábal sostuvieron un fuerte debate por la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuito, que de acuerdo al primero está vigente, mientras que el segundo afirmó “no es verdad porque el gobierno federal está esperando su turno para presentar los documentos que acreditan que el proceso de edición de los libros fue conforme a la ley”.

En el apartado de asuntos generales de la Diputación Permanente, la legisladora de Morena, Irma Leticia González Sánchez, pidió el uso de la palabra para abordar este tema y aseguró “los libros no se hicieron sin consultar a los profesores, expertos o padres de familia, por el contrario, fue un trabajo colectivo y participaron mil 998 maestros que se registraron para participar en el contenido y la creación de la familia de libros de texto gratuitos a través de una convocatoria abierta”.

Dijo que solamente “se trata del discurso de desprestigio que es encabezado por Acción Nacional. Se llevaron 32 asambleas nacionales donde participaron un millón 35 mil 121 maestros donde se hizo el diagnóstico del plan de estudios. Se hicieron cuestionarios virtuales con la participación de cien mil 89 participaciones”.

Es totalmente mentira que no se haya hecho la consulta previa para la elaboración de los libros, aseguró.

Para rectificación de hechos, el diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que no se tiene ningún sustento la información que compartió la legisladora Irma Leticia González “y la discusión principal es que se violó flagrantemente el procedimiento”.

Recordó que “hay un amparo que tiene incluso una resolución de suspensión definitiva. Cuando se promueve un juicio de amparo y se otorga la suspensión provisional se requiere de información y específicamente se requirió al gobierno federal que acreditara cuando cumplió lo que ordena la ley general de educación con el tema de la publicación del nuevo plan de estudios en el Diario Oficial de la Federación, cosa que nadie ha logrado acreditar”.

Tampoco se dio la información del modelo de consulta con los padres de familia, los docentes, especialistas y los gobiernos estatales, “no hay constancia de nada, y nos lleva a pensar que son datos ficticios”.

La resolución dada en mayo de este año por el Juzgado ordenó que no se podía continuar con la impresión de los libros de texto ni con la distribución hasta en tanto no se acreditara lo que la ley los obliga, pero esto no se hizo y se sigue violando la ley porque se continúa con la impresión y la distribución de los libros de texto, por lo que se deben acatar las resoluciones judiciales, afirmó Rolando Alcántar.

A su vez, el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal pidió al legislador panista “diga la verdad, no hay ninguna suspensión definitiva porque el gobierno federal está esperando su turno para presentar las evidencias”.

De igual forma aseguró que se debe preguntar si participaron o no los docentes de la Escuela Normal Primaria de Guanajuato en la discusión de los libros, “claro que sí participaron en proceso de formación y hasta el final en la edición de los libros de texto”.

Finalmente, dijo “el gobierno federal se está esperando el derecho de audiencia para manifestar este tipo de consideraciones que derrumban de lleno el planteamiento que aquí se ha hecho sobre una suspensión definitiva que no es verdad”.