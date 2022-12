De nueva cuenta se hace presente el robo de bancas en el jardín Constitución

En las inmediaciones del jardín principal, a pesar de contar con la vigilancia por medio de videocámaras, se han registrado de nueva cuenta el robo y daño a bancas del jardín Constitución.

Con la denuncia por parte de comerciantes y ciudadanos que acuden al jardín constitución han denunciado actos de vandalismo en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, en donde han hecho extensa la denuncia a las autoridades municipales sobre los daños o robos de bancas en dicha plaza pública del centro de la ciudad.

Ante esta problemática el edil salmantino César Prieto Gallardo, enfatizó que para evitar que este tipo de actos se continúen presentando se reforzará la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, ya que dichas bancas han sido robadas completas o a pedazos.

Local Busca alcalde reforzar policía

“Hace unos días me mostraron en una imagen donde unas personas vandalizaron una banca y la tenían partida a la mitad, no sabemos si se las estén robando o no, pero lo que si estamos haciendo es con la persona que tenemos aquí cuidando la presidencia municipal, ver si podemos fortalecerlo con otro elemento para que esté monitoreando, además de las cámaras de vigilancia que tenemos para determinar si hay alguien dañando el patrimonio de la ciudad”, explicó César Prieto.

Esta problemática del robo de bancas se inició durante los puntos más fuertes de la pandemia de Covid-19, en donde se prohibió el uso de las áreas comunes por el riesgo que existía de un posible contagio por este virus.

Durante estas fechas, se registraron por lo menos alrededor de siete robos de varias bancas alrededor del jardín Constitución y en el andador Revolución, lo cual en algunos de los casos quedó registrados en cámaras de seguridad de negocios aledaños a esta área pública.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ya nos hemos dado cuenta de que este robo de bancas se ha vuelto a presentar en el jardín, y las personas aprovechan que en la noche esta solo y hacen de las suyas para poder robarse estas bancas, y a pesar de que estamos en el centro estamos vulnerables, prontamente nos vamos a quedar sin lugar para que la gente pueda venir a disfrutar un rato en el jardín”, explicó el comerciante José.

Ante este hecho que se ha hecho presente de nueva cuenta en el jardín principal los comerciantes esperan que las acciones que tomarán las autoridades municipales sirva para evitar que se continúen presentando los robos de bancas.