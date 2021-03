De maestro a barbero

Hugo Gildardo Herrera Moreno se desempeñaba como docente de educación artística en una preparatoria de Irapuato; sin embargo, tuvo que buscar una nueva forma de obtener el sustento de su familia, ya que por la suspensión de clases presenciales en las escuelas fue despedido y encontró en la barbería su nuevo oficio.

Hugo relató que desde adolescente ha tenido gusto por la barbería, por lo que tomó cursos de capacitación para hacer cortes de cabello y barba, también dijo que no se imaginó que gracias a la pandemia se viera obligado a desempeñarse cómo barbero, oficio que actualmente ha sido fundamental para solventar sus compromisos económicos.

"A raíz de la pandemia de coronavirus me dijeron en la preparatoria para la que yo trabajaba que ya no iba a dar clases por la suspensión de las clases, mi otra opción fue la barbería y ahorita me está yendo muy bien".

Dijo que los primeros meses de la pandemia fueron los más complicados, ya que tuvo dificultades para conseguir clientes.

Así mismo dijo que espera recibir una nueva oportunidad para seguir desempeñándose cómo docente, ya que aunque la barbería es uno de sus gustos más importantes también le gustaría seguir ejerciendo su profesión.