De chatarra a figuras de colección

Florentino Cornejo Vásquez es un hombre de 87 años, que desde hace 57 años se dedica a utilizar materiales que hay en los talleres mecánicos que ya la gente no los ocupa y los abandona, como son partes de los motores de carros, pero piezas pequeña y con ellas elabora figuras que van desde un buque de guerra, hasta grúas.

El artesano, obtiene cada una de sus piezas en Salamanca e Irapuato, pues en eso municipios busca lugares donde vendan fierro viejo, para averiguar que le puede ser útil para reutilizar, esta idea surgió a raíz de una gallina que hizo con tuberías y fue así como esta actividad se convirtió en un pasatiempo que tanto disfruta.

Entre las figuras que el artista ha realizado destacan un buque de guerra, motocicletas, una nave espacial, grúas, todo esto con refacciones usadas, además comento que sus figuras no las ha puesto en venta, pero que si alguien se las compra, él con gusto se las vende.





“En la casa de la cultura expuse una sola vez y la gente me decía que si esa máquina caminaba, que si trabajaba y yo le decía que no que solo estaban estéticas y que las hacia porque a mí me gusta, pues se ha convertido en un hobbie para mi” explico.

El artesano expreso que de todas las figuras que realiza, la que más le gusta es una grúa, ya que esta le trae recuerdos de cuando trabajaba en alturas, tuberías y como montaba todo eso, por ello es que esa grúa se ha vuelo tan especial, por otra parte Florentino indico que no ha tenido la oportunidad de dar cursos o talleres sobre lo que realiza, pero que si se presentara una encantado la aceptaría.

Florencio Cornejo es un ejemplo de ciudadano salmantino que enorgullece al municipio, pues con su creatividad a convertido la chatarra inservible en figuras de colección, además de aportar un granito de arena para que la contaminación disminuya al reutilizar las piezas.