Daniel Díaz no se descarta como candidato a gubernatura de Guanajuato

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que no se descarta para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato ni para la presidencia municipal de Irapuato, pues dijo que así como se logró que el sistema de salud estatal fuera el mejor del país, también se podría lograr que el estado se convierta en el mejor de toda la República.

Durante su visita a Irapuato, Daniel Díaz Martínez dijo que aunque él está enfocado al 100% en su trabajo como secretario de Salud de Guanajuato, no se descarta que llegado el momento pueda contender por alguna candidatura, ya sea a la gubernatura del estado o a la presidencia municipal de Irapuato.





El Secretario de Salud figura como uno de los perfiles del PAN para 2024.





“Ahorita estamos totalmente dedicados a esto, la verdad es que la Secretaría de Salud sí implica que le dediquemos muchísimo tiempo, ustedes saben que me siento muy orgulloso de ser de Irapuato, ser guanajuatense, y que me gustaría seguir sirviendo, pero ahorita no hay que distraerse”, dijo en entrevista.

No obstante, al ser cuestionado sobre si se encarta o se descarta para la contienda, Daniel Díaz fue enfático y señaló que no está descartado de ningún escenario.

“No me descarto, yo ni me encarto, pero no me descarto, tengo un extraordinario equipo y así como hemos hecho el mejor sistema de salud de este país, también podemos ser el mejor estado de este país”.

En las últimas encuestas que han sido dadas a conocer tanto a nivel estatal como municipal, Daniel Díaz Martínez ha comenzado a figurar en éstas y en algunas mediciones le dan números ascendentes con respecto a mediciones anteriores, por lo que su nombre ha comenzado a sonar en el radar político.

Además, en noviembre pasado, Daniel Díaz Martínez se afilió al Partido Acción Nacional y aunque dijo que su inscripción como militante panista no tenía un tinte político, lo cierto es que ha comenzado a sonar como uno de los perfiles con que el partido blanquiazul contaría para 2024.