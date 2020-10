Dañadas, banquetas de la calle Abasolo

Salamanca Gto.- Ciudadanos denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran las banquetas ubicadas sobre la calle Abasolo a la altura del mercado Tomasa Esteves, situación que aunada a la afluencia de gente ha provocado accidentes.

El mal estado en que se encuentran algunas banquetas de la zona del mercado municipal se ha convertido en un punto de riesgo para transeúntes, pues los hoyos, grietas y la obstrucción de las mismas convierten el andar por estos lugares en todo un riesgo.

Los adultos mayores y niños son quienes en su mayoría han sufrido percances, como caídas o torceduras del pie al caer accidentalmente en estos orificios.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Ofrece JAPAMI trámites de suspensión voluntaria

Laura Gonzales visitante de la zona indico que “estas banquetas tienen mucho tiempo en estas condiciones, han sido varia las personas que se han caído y si uno no tiene cuidado el pie se te va en los hoyos y se te doblan”

Antonio dijo “es peligroso que las banquetas estén en estas condiciones, viene uno caminando y por la gente a veces no te fijas bien en donde estas caminando y es cuando pasan los accidentes, sobre todo personas mayores, me ha tocado ver como se han caído afortunadamente no fue nada grave pero para que esperar a que eso pase”.

Por lo que, tanto comerciantes como ciudadanos consideran necesario la rehabilitación de estos espacios pues esta es una de las calles más transitadas por los visitantes del mercado municipal.