Daña humo de tabaco a los no fumadores

El tabaquismo es de los principales problemas de salud a nivel mundial y aunque pareciera que solamente afecta a quienes lo consumen, también los fumadores pasivos, es decir, la gente que está a su alrededor llega a sufrir las consecuencias al respirar el humo, al tener contacto con la piel, provocando enfermedades como el cáncer, así lo comentó Jimena Magdaleno Enfermera.

La enfermera expreso que entre las enfermedades que pueden desarrollarse en los fumadores pasivos están cáncer pulmonar, asma bronquial, síntomas respiratorios agudos y crónicos.

Además, añadió que el humo también afecta a mujeres embarazadas que no fuman, pues al ser una sustancia que impregna en la piel, este entra por los poros y llega a afectar al feto, provocando que en un futuro el niño nazca con alguno de los problemas de salud ya mencionados.

“Niños, embarazadas y adultos que no fuman se ven expuestos enfermarse a causa del humo del tabaco” dijo Jimena Magdaleno enfermera.





“Las embarazadas, los niños menores de 18 y los adultos que no son fumadores llegan a convertirse en objetivo principal de enfermedades cardiovasculares y no solo eso hay pacientes que cuando les decimos que tienen cáncer pulmonar o alguna de esas enfermedades, se sorprenden pues no se explican cómo pudieron heredar un problema así, menos aun cuando no lo provocaron ellos y comienzan a sentirse fatal” expreso la enfermera.

tó que existen algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta como son si eres fumador activo, procurar que cuando fumes estés en un espacio abierto al aire libre, esto para que las corrientes de humo se disparen hacia otras direcciones, estar alejado de niños ya que ellos también son blanco principal del humo del tabaco y evitar quedarse en espacios cerrados ya que puede provocar que los fumadores pasivos inhalen toda la nicotina del tabaco.