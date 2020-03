Dan recomendación para viajar en transporte público

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- La administración municipal pide apoyo a la población en general seguir las siguientes recomendaciones, para los que usan el transporte público, para así evitar contagios y seguir cuidando la salud.

Por medio de volantes y con personal de la administración se dan las diferentes recomendaciones de salud, para los que a diario toman rutas de transporte público, por ello se les informa de las medidas que se deben de tomar a la hora de viajar y que esté traslado sea de manera segura.

Lavarse las manos con agua y jabón usando alcohol al 70% antes de utilizar el transporte y al llegar a tu destino, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con pañuelo desechable o con el algún ángulo interior del brazo, aún cuando se esté descubierto con un tapabocas, si se presenta algún síntoma de infección respiratoria cubrirse con tapabocas, además de no hablar durante el trayecto ni llevar algún tipo de alimentos durante el recorrido, no escupir, estas medidas son para las personas que usan el transporte público, y con ello puedan seguir teniendo una salud plena además de ayudar a no propagar el virus.

Hay otras formas de saludar no con la mano beso y abrazo mediante esta medida de seguridad que está tomando lo largo del país la presidencia municipal de Jaral sigue haciendo las recomendaciones a la población.