Dan por perdida la recuperación de escuela E.T.T.O.E

El Comité de egresados de la Escuela Técnico Terminal Oficial Estatal E.T.T.O.E, dan por pérdida la recuperación de la unidad escolar, luego de que ya no hubo más comunicación con la Secretaría de Educación de Guanajuato, lo lamentable es que pareciera que a nadie le importa, solo a ellos, quienes constantemente reciben solicitudes de trabajadores, así lo informó el representante de la Asociación de ex alumnos de la escuela, Patricio Silva.





Pese a que han demando de técnicos no hay donde prepararlos.





Reveló que recientemente han tenido más de 60 vacantes para laborar en diferentes puntos del país, entre ellos Dos Bocas, pero no hay trabajadores para mandar, dijo que se buscó por todos lados reabrir pero no se logró.

El representante de la E.T.T.O.E también dijo que la escuela fue víctima de la delincuencia ya después del pico de la pandemia, amantes de lo ajeno se introdujeron a la institución robándose material y equipo, sin embargo los ex alumnos no pudieron hacer nada al ser la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) quien está al frente de la escuela.





La institución cerró al desestimaron los programas educativos.





La institución cerró debido a que las autoridades federales desestimaron los programas educativos que se impartían en dicho edificio escolar. Esta escuela dejó de ser apoyada desde administraciones federales pasadas ante el interés de privatizar las paraestatales, por lo que su última generación fue la egresada en junio del 2020 con 20 técnicos titulados y era conocida por proveer de egresados ampliamente capacitados a las empresas de los sectores públicos y privados.

Al respecto del tema Patricio Silva expreso “no hemos tenido acercamiento con la SEG pese a que nos dijeron que no hablarían para una reunión después de la pandemia, sin embargo no ha hablado por lo que la falta de interés es notable, llevamos catorce años de lucha para mejorar y que no cerrara la escuela pero no pudimos hacer que los gobiernos vieran la importancia de tener una institución como está abierta, y ahora que están pidiendo técnicos para la refinería de dos bocas no hay de donde tomarlos, pues muchos de los egresados ya están jubilados y no ven factible trabajar.”





