Dan mantenimiento drenes que conforman el distrito de riego 011

Agustín Robles Montenegro, informó que durante esta temporada de lluvia se les estará dando atención a todos los drenes de los 18 municipios que conforman el distrito de riego 011 esto para evitar que se presenten problemáticas de inundaciones.

Local Avanzan trabajos de atención en puntos de riesgo por inundación

Agustín Robles Montenegro, presidente del 011 distrito de riego, comentó que se encuentran realizando acciones de limpieza de drenes, esto con la finalidad de evitar que se presenten desbordamientos en los municipios que conforman dicho distrito.

En lo que compete a Salamanca, se llegó a un trabajo en conjunto con el alcalde para evitar que se presenten dichas problemáticas de desbordamientos y a su vez se pueda tener una conservación de dichos drenes.

“Cada año tenemos un programa de limpieza de drenes, pero en el caso de Salamanca, fue muy especial a petición de alcalde César Prieto que quiso darle una seguridad a todos los drenes de Salamanca y se hizo un acuerdo para darle mantenimiento y conservación a todos los drenes de la ciudad que tengamos alguna problemática”, añadió.

Estas limpiezas de drenes se llevaron a cabo en diversas colonias, tales como lo es Sardinas y en los alrededores del municipio. Agustín Robles, comentó que dentro del011 distrito se tiene injerencia en 18 municipios del estado de Guanajuato en donde todos los drenes se encuentran al cien por ciento

El presidente del distrito de riego 011 espera que durante estos meses sean mas benéficos derivado a que estamos en los meses en donde se pueden presentar más precipitaciones pluviales.

“Estamos muy tristes porque no hemos tenido las aguas pluviales que tuvimos el año pasado, pero aun así como productor y como gente que me dedico al campo esperamos que este mes ojala llueva y en el mes que viene que es muy llovedero, los drenes se usen y haya una gran cantidad de agua; CONAGUA nos dijo que lo que está pronosticado a llover son 450 milímetros y llevamos 160 milímetros y llevamos un treinta por ciento de lluvias ya que no son parejas”

De igual manera el presidente del distrito de riego, Agustín Robles detalló que este año fue pronosticado por parte de CONAGUA como un año muy difícil en relación de las precipitaciones pluviales.