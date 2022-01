Da positivo Alejandra Gutiérrez a Covid-19

León, Gto.- La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos dio positivo a Covid-19, por medio de un video en sus redes sociales explicó que de momento es asintomática y que no cuenta con problemas de salud graves, informó que el miércoles 12 de enero fue cuando recibió sus resultados de ser portadora del virus.

“Les quiero platicar que el lunes (10 de enero), me hice la prueba rápida porque varios de los de alrededor han estado dando positivo como les ha pasado seguramente a todos ustedes, di negativo a la prueba rápida pero también me hicieron la PCR y el miércoles por la mañana me avisaron que había dado positivo”, mencionó.

¡Hola a todos! El día de ayer recibí muchos mensajes preguntando por la salud de mi familia, así como por el mío y por eso decidí compartirles este video.



Les pido que no bajemos la guardia y nos sigamos cuidado.



¡Muchas gracias por estar al pendiente, espero verlos pronto! pic.twitter.com/o7hz6cyGae — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) January 15, 2022

La alcaldesa de León informó que desde el día lunes se había realizado una prueba rápida para conocer si es que tenía el virus Sars-Cov-2, ya que varias de las personas en su círculo social estuvieron dando positivo y por ello quiso revisarse, sin embargo en dicho método salió negativo, por lo que al aplicarse la prueba PCR, fue que sí dio positivo.

Gutiérrez Campos dijo que uno de sus hermanos había tenido problemas de salud y que fue internado, pero aque afortunadamente no fue nada grave, por lo que estuvo recibiendo llamadas de personas preocupadas por su salud y la de su familia, ya que no la veían en actividades presenciales como en otras veces.

“Uno de mis hermanos tuvo un problema de salud y fue internado, afortunadamente no fue nada grave, sí doloroso pero ya está en casa y se encuentra bien, también estuve recibiendo muchas llamadas porque les preocupaba que no estaba teniendo mucha actividad pública como por lo general tengo”, expresó.

Local Gobernador de Guanajuato vuelve a contagiarse de Covid-19

Agregó que de momento estará teniendo una agenda virtual, realizando labores desde casa, para evitar propagar el contagio y dijo que al ser asintomática le permite seguir participando en actividades a distancia.

“Por tal razón tomé la decisión de ser responsable y he tenido una agenda intensa pero con reuniones virtuales, ustedes me han visto también en la sesión de ayuntamiento y afortunadamente soy completamente asintomática, estoy muy bien de salud y les agradezco la preocupación”.

Gutiérrez Campos dijo además que estará atenta a las indicaciones de Ernesto García Caratachea, director general de Salud, quien está cuidando su salud.

Miércoles Ciudadano será por Whatsapp

La alcaldesa de León también dijo que la Atención Ciudadana a partir del miércoles 19 de enero será a través de Whatsapp, con el arranque del programa Hola León, con el que a través de un boot de nombre Leo, se les dará a los ciudadanos la ayuda que necesiten.

Funcionarios con Covid-19

Además de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, también el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio positivo por segunda vez al Covid-19, así lo informó en sus redes sociales el 10 de enero.

“Estimadas y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a #COVID19, atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Seguiré atento cumpliendo con mis responsabilidades de forma virtual. Agradezco su comprensión y apoyo”, mencionó.

Local Da positivo a Covid-19 el Secretario de Desarrollo Social de Guanajuato

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García también dio positivo al virus Sars-Cov-2 y lo informó a través de sus redes sociales el 03 de enero.

“Amigas y amigos de #Irapuato, les quiero compartir que di positivo a Covid-19, por lo que atenderé las medidas sanitarias correspondientes.

Les agradezco su compresión, seguiré atenta de manera virtual y trabajando #ConPasoFirme por nuestra ciudad. Cuídense mucho”.