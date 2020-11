Da positivo a Covid-19 alcaldesa de Salamanca

Este martes, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz dio a conocer que dio positivo a la prueba para detectar la Covid-19, por lo que se encuentra en aislamiento y sin ningún tipo de síntoma hasta el momento.

Fue la propia alcaldesa quien esta mañana, a través de una publicación en su página oficial, anuncio que luego de una prueba realizada se confirmó que es portadora del SARS-CoV-2.

No dejaré de trabajar, y de coordinar todas y cada una de las actividades que implica la administración pública, todo ello a distancia, será con la misma entrega y capacidad como lo hemos hecho hasta hoy.

Me encuentro bien, sin síntomas, agradezco a todos por su preocupación. — Betty Hernández (@BettyHdezC) November 17, 2020

“Me informaron que di positivo a la prueba de Covid-19. Ahora me encuentro trabajando desde casa, seguiré las recomendaciones médicas que me han sugerido. Y por supuesto, no dejaré de trabajar, y de coordinar todas y cada una de las actividades que implica la administración pública, todo ello a distancia, será con la misma entrega y capacidad como lo hemos hecho hasta hoy.

"Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo; agradezco a todas y todos por su preocupación” expresó la mandataria.

Información en proceso...