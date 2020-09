Da Obispo aliento a los salmantinos

IRAPUATO, Gto.- El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, envió un mensaje de aliento a los salmantinos, les dijo que la Iglesia católica está con ellos y refirió que a pesar de la violencia que se ha dejado sentir en los últimos días en ese municipio, no se puede ni cerrar los ojos ante ello, pero tampoco encerrarse, sino seguir insistiendo en trabajar por lograr una sociedad con más valores.

“Yo les diría a los salmantinos que estamos con ustedes (...) no podemos encerrarnos, no podemos decir tampoco no pasa nada, es cierto está ahí la violencia, pero necesitamos seguir trabajando y seguir haciendo nuestra oración y seguir exigiendo que haya verdadera justicia” , fue el mensaje que envió el Obispo de la Diócesis de Irapuato.





Enrique Díaz Díaz dijo que en días pasados estuvo en la comunidad de Los Prietos, donde a causa de los constantes asesinatos que ha habido en la zona “se respira ese ambiente de intranquilidad, de inseguridad y de qué va a pasar, pero necesitamos seguir luchando”.

Yo creo que tenemos que ir poniendo las bases y las bases en nuestro hogar, en nuestros niños, en nuestros jóvenes para que no nos los gane el crimen, para que no se haga de ellos, sino para ir dándoles más valores y más fortalezas en su interior.

“(...) Si nos dejamos llevar con el pesimismo, si cruzamos las manos, si ya no hacemos nada, es la peor de las soluciones, necesitamos seguir insistiendo, buscando, protegernos unos a otros y denunciar lo que nosotros podamos”.