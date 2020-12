Cynthia, logró superar el Coronavirus

Empecé con una gripa común, parecía un resfriado que pasaría rápido, pero después empecé con temperatura alta y no podía respirar bien sentía que me faltaba el aire y que me ahogaba, a los pocos días me hicieron la prueba de Covid y mi esposo y yo salimos positivos”, relató Cynthia Delgado Barboza, ciudadana de Irapuato quien logró recuperarse de tras presentar complicaciones de salud.





El Dato

Ella y su esposo lograron salir adelante a pesar de las complicaciones que presentaban





Dijo que todo inició el pasado 27 de julio cuando, junto con su esposo, comenzó a presentar tos seca y fiebre, agregó que después de eso pasaron dos días y ella comenzó a tener dificultad para respirar, por lo que llamó a su médico y se realizó la prueba de Coronavirus a la que salió positivo y estuvo aislada alrededor de 40 días.

Cynthia experimentó las dificultades respiratorias y tuvo que cerrar su negocio de forma temporal.

Manifestó que el contagio de Covid-19 se dio después de que su esposo convivió con dos compañeros de trabajo quienes ya eran portadores del virus, pero que no lo sabían, ya que siguieron acudiendo a laborar pese a que tenían los síntomas comunes del virus.

“Es una experiencia no muy grata, porque incluso no puedes respirar, no puedes hacer esfuerzos grandes porque empiezas a agitarte, si te enfermas el virus te deja sin fuerzas y el proceso de recuperación es largo, por ejemplo a nosotros nos llevó tres meses superarlo y todavía te quedan secuelas en los pulmones porque quedan resentidos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Supera emprendedor irapuatense crisis económica por Coronavirus

Refirió que al principio existía cierta preocupación en ellos ya que su esposo padece diabetes, sin embargo dijo que se mantuvieron aislados al grado de tener que cerrar su negocio y destacó que por fortuna no tuvieron que ser hospitalizados, ya que pese a que tuvieron ciertas complicaciones pudieron cumplir con la cuarentena resguardados en su vivienda.

Expresó que después de ser personas afortunadas en superar el Coronavirus ahora son personas sumamente conscientes, pues están convencidos de que el virus está circulando entre la ciudadanía y en algunas ocasiones puede ser mortal para personas vulnerables.