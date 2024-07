Cuotas escolares, aunque no obligatorias son necesarias: MDTEG

A pesar de la controversia que genera el tema de las aportaciones voluntarias en el sistema de educación pública, estos recursos se han vuelto fundamentales para contrarrestar las afectaciones causadas por actos vandálicos y robos a los planteles escolares, por lo que se considera que la educación pública no existe al 100% debido al abandono de parte de las autoridades, así lo estableció Vicente Díaz Quiñones, coordinador estatal del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guanajuato (MDTEG).

“Si no fuera por las aportaciones voluntarias, los planteles educativos estarían en completo abandono, si así ya antes de la pandemia y la post pandemia siempre han sido saqueados; más que en la época de pandemia, y sin tener una aportación de los padres de familia pues no podríamos subsistir, prácticamente la educación pública al 100% no existe, porque el Gobierno del Estado abandona los planteles educativos y aunque el Gobierno Federal con el programa “La Escuela es Nuestra”, ayuda en mucho pero todavía es insuficiente, entonces las aportaciones voluntarias de los padres de familia son sumamente necesarias para darle el mantenimiento a las instituciones educativas”, asentó.

De acuerdo al director de la escuela secundaria general, explicó que las cuotas van directamente a atender las necesidades que surgen, principalmente para contrarrestar los actos vandálicos que se presentan en las escuelas en los periodos de asueto, receso o vacaciones; dado que a lo largo del ciclo escolarse registraron cinco robos a instituciones escolares, mientras que en la temporada vacacional previo a su inicio fueron siete en los municipios que comprende la región IV de la, la cual incluye Salamanca.

A pesar de que estas aportaciones no son obligatorias, ni deben condicionar la inscripción de estudiantes en los niveles de educación básica, estas son acordadas de acuerdo a las mesas directivas de cada institución, que buscan atender las necesidades de servicio infraestructura e incluso material didáctico, para el desarrollo y mejor aprovechamiento