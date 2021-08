Cumple el INE con consulta popular

De los 333 mil 254 electores que conforman la lista nominal en el Distrito Electoral 08 del Instituto Nacional electoral (INE), únicamente 22 mil 032 personas acudieron a las urnas a emitir su opinión en la pasada consulta popular, lo que representa únicamente el 6.61% del padrón.

Mientras que 270 personas opinaron que “no”.

El vocal ejecutivo del 08 Distrito Electoral Federal, Adrián Arredondo Cabrera, calificó esta jornada como exitosa y pacífica, toda vez que el INE cumplió técnicamente y operativamente con la instalación de 207 mesas receptoras para la consulta popular.

“Creo que en temas generales fue un buen ejercicio, en el cual participó la ciudadanía que quiso manifestarse por él sí, se ve que los que no estaban de acuerdo con el planteamiento no salieron a ejercer ese derecho y es respetable; técnicamente y operativamente la jornada fue un éxito, no tuvimos ninguna situación que haya empañado su desarrollo”, explicó.

De los 22 mil 032 votos, 21 mil 491 opinaron que “sí” lo que representa un 97.54%, mientras que 270 personas opinaron que “no” respecto a la pregunta planteada, lo que equivale al 1.22%, y 271 es decir el 1.23% de los votos fueron anulados.

“El INE siempre espera que participe el mayor número de ciudadanos y ciudadanas para que ejerzan sus derechos políticos, y este por ser el primer ejercicio que se hace es histórico, y la ciudadanía de alguna forma valoró si el tema era trascendente o no y en base a eso creo que se dio ese nivel de participación”.

Finalmente el consejero destacó que las consultas populares llegaron para quedarse y expresó su deseo de que este ejercicio se tome como experiencia, toda vez que el INE actuó conforme a lo establecido para promoción de la consulta y sobre todo pedir a la ciudadanía que sigan participando en estos ejercicios, que sin duda enriquecen la participación y la rendición de cuentas.