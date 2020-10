Cumple 29 años documentando la historia de Salamanca

El cronista de la ciudad, Juan José Rodríguez Chávez lleva ya 29 años documentando los logros del municipio, pero también sus avatares. Desde el 15 de julio del 1991 asumió el cargo en sesión de Ayuntamiento en la segunda administración municipal del priista Rogelio Gutiérrez Solorzano.

“Tomé el cargo por el H. Ayuntamiento el 15 de julio de 1991...medio año antes de que terminara la administración municipal de Rogelio Gutiérrez Solórzano en su segundo periodo de 1983 a 1985” , relata Rodríguez Chávez.

Juan José Rodríguez llegó a la edad de cuatro años a Celaya procedente la localidad Viudas de Oriente en el estado de Aguascalientes, tres años más tarde radicaría en esta ciudad y 34 después se convertiría en el cronista de la ciudad.

Huérfano de padre y madre, Juan José Rodriguez Chávez fue adoptado por “una señoritas altruistas., Estela y Esperanza Morones de Aguascalientes, que vivían en el centro de la ciudad capital. Me llevaron con mi hermano Salvador a Celaya a internar, a mi a una guardería y a mi hermano como era mayor que yo, a un asilo de niños...”.

Luego de un año en la guardería lo integraron con su hermano en el asilo del niños huérfanos de Celaya (hoy Colegio América). Ahí, dijo, Hay niñas y niños internos y externos que toman sus clases a nivel primaria.

“Una familia nos adoptó aquí en Salamanca, y aunque pudimos haber quedado en otro estado de la república, o inclusive a los Estados Unidos, porque a muchos niños los mandaban para allá.

Desde mi juventud me aficioné mucho al conocimiento de la historia, de los personajes, las tradiciones, las costumbres y las leyendas. Todo lo de Salamanca me llamó mucho la atención, sobre todo el arte barroco y churrigueresco de los retablos y del conjunto de la iglesia conventual de San Agustín”, reciuerda.

Sobre el destino señala que “es lo que Dios dispone en cada ser humano.,.es una vida que nos da Dios y nos destina ciertas cualidades y actividades para sobrevivir”, es por eso que de Aguascalientes llegó hasta esta ciudad para documentar desde 1991 la historia del municipio.

A Juan José Rodríguez Chávez le correspondió desarrollar el proyecto histórico del monumento de los Agustinos, “lo entregué un día de San Agustín, un 28 de agosto de 1998 y a finales de enero de 1999 iniciaron las obras de restauración de lo que no era original en el Claustro mayor y de los retablos.

Entonces me decían que mientras no entregara el proyecto histórico de todo el monumento las obras no podían empezar, así que dependía de mi, de que yo entregara a tiempo ese proyecto histórico. La historia uy acontecimientos del convento, los personajes agustinos y la historia desde la fundación del convento. Su iniciación de edificación, culminación de obra. Todas las etapas de los siglos XVII y XVIII”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Implicaciones negativas en el sector turístico por FIC virtual

Antes de su nombramiento como cronista fue aficionado a la historia local y le tocó hacer la investigación sobre el sitio real donde se fundo la villa de Salamanca de la Nueva España.

Refiere que es a partir del año 1965 se empieza a festejar el aniversario de la ciudad, en el Barrio de Nativitas. “Yo me di a la tarea de realizar la investigación, muy personal, durante el año 1990. Anduve en archivos, bibliotecas, en Michoacán, en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, en la biblioteca Nacional y en archivos parroquiales...”.

Esta investigación documental la entregó al Ayuntamiento y a medidos de diciembre de 1999 en junta de cabildo decidieron que a partir de 01 de enero de 1991 se cambiarían los festejos de la fundación de la ciudad del Barrio de de Nativitas al centro de la ciudad.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Entregan presea cervantina al sector salud

De acuerdo a la investigación documental de Juan José Rodríguez Chávez la fundación se llevó a cabo en el centro de la Estancia de Barahona (actual primer cuadro de la ciudad), el 01 de enero de 1503 como fundación española y el Barrio de Nativitas nació hasta el 14 de octubre de 1655.

Los padres adoptivos del cronista Juan José Rodríguez Chávez, fallecieron, Pascuala Cendejas de Ramos en 1971 y Antonio Ramos Vázquez en 1974.