Culminan ciclo escolar 140 estudiantes

A pesar del reto que significó el retorno a las clases presenciales para el CAM Juego y Desarrollo del turno matutino, María Elvia Cabrera Treviño, directora de la Institución, reconoció la labor de los docentes y padres de familia para lograr la regulación de los 140 niños, niñas y jóvenes que atiende la institución, de los cuales 18 de primaria, secundaria y capitación laboral concluyeron su grado escolar.

El regreso presencial a clases trajo consigo diversos retos para los docentes y estudiantes del CAM como fue la regulación de aprendizajes en los procesos de comunicación y procesos de autonomía, áreas donde fue muy necesario trabajar, debido al tiempo que pasaron en casa, además la reinscripción a su siguiente grado, por este mismo motivo.

La también docente, señaló que fue un gran reto encaminar a los 140 niños, niñas y jóvenes en la regularización de los procesos de autonomía y comunicación, ya que, forma parte de su desarrollo social. Se trata además de un reto con el que se seguirá trabajando, incluso, el próximo ciclo escolar.

“Sabemos que para el ciclo escolar que entra vienen más retos, porque la regularización todavía no se da en forma inmediata, pero con el esfuerzo de todos y con la comunidad educativa en conjunto lo vamos a lograr, en un principio estos problemas nos llevaron a tener pocas reinscripciones, pero poco a poco nos fuimos recuperando mediante estrategias como llamarlos y buscarlos incluso hasta su domicilio y finalmente logramos regularnos”, explicó.

Durante la ceremonia de graduación, Cabrera Treviño, reconoció el privilegio que tiene los estudiantes y la institución en retomar este tipo de celebraciones, esto luego de dos años de pandemia, donde los programas educativos se llevaron a cabo de manera virtual y añadió que pese al panorama de recuperación que se vive actualmente, no es momento de bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias procurando la salud de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de este sector.

“Definitivamente el regreso presencial a clases no fue sencillo, porque muchos de los niños no se encontraban en las condiciones necesarias, ya que no contaban con sus respectivas vacunas, tuvimos que ser muy pacientes y esperar, durante todo ese tiempo de espera nos dimos cuenta de lo mucho que los extrañábamos”, finalizó.

En el evento se realizaron actividades como danzas folklóricas, además del tradicional último pase de lista donde 18 de los 140 estudiantes, se despidieron de la institución.