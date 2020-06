Cubrebocas sería, ahora sí, obligatorio en el estado: SSG

Desde el 1 de junio a la fecha se han revisado 883 establecimientos en todo el estado, de los cuales cerca de 100 no han cumplido con las medidas de prevención para un retorno ordenado y paulatino a las actividades, por lo que las autoridades sanitarias invitaron a la ciudadanía a no visitar establecimientos que no cumplan con dichos protocolos.

Los establecimientos revisados forman parte de los rubros de restaurantes y hoteles, los cuales fueron reabiertos para dar atención a las industrias del sector automotriz y de proveeduría que ya regresaron a las actividades.

De acuerdo con el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, han fijado plazos y dado la posibilidad de que dichos establecimientos corrijan la situación, pero ello implica mayor riesgo para la población, por lo que invitó a la ciudadanía a no visitar aquellos establecimientos que no cumplen con todas las normas sanitarias.

Hasta el momento se han realizado 16 suspensiones en distintos establecimientos, desde clubes deportivos, hoteles, restaurantes y tiendas por parte de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, según informó su titular Luis Carlos Zúñiga Durán, quien además comentó que no se busca afectar la economía de los guanajuatenses, motivo por el cual no se han impuesto sanciones.

De igual forma, señaló que hay muchas otras empresas que ya trabajan en sus protocolos de reactivación para la nueva normalidad, como lo son cines y teatros, a los que también se aplicarán revisiones para que cuando el semáforo sanitario lo permita se vayan incorporando de manera ordenada.

EMBARAZOS Y COVID-19

Hasta el momento 46 mujeres embarazadas han dado positivo al Covid-19 en Guanajuato; quienes se han contagiado por estar en contacto con otras personas; sin embargo, no se ha documentado la transmisión placentaria, es decir que mujeres embarazadas transmitan la enfermedad a sus bebés antes de nacer.

Indicó que el riesgo que sí pueden correr es el de tener que interrumpir su embarazo, tal como ocurrió con una mujer de Celaya quien se encuentra delicada de salud debido a que presentaba un embarazo de muy alto riesgo y los médicos optaron por interrumpir su gestación para no poner en riesgo su vida.

“Se han atendido mamás y bebés con sospecha de Covid-19 en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, San José Iturbide y Celaya”, indicó el secretario Díaz, aunque no dio una cifra exacta; exponiendo además el caso de un recién nacido que dio positivo al Covid-19 en Guanajuato capital; sin embargo, no se ha documentado una transmisión de madre a hijo.

PERSONAL DE SALUD EN CASA

El secretario Díaz Martínez, indicó que 903 médicos y enfermeros, así como personal que labora dentro del sector salud han sido enviados a su casa de manera progresiva por contar con factores de riesgo para el contagio de Covid-19, pero no existe una fecha de regreso a las actividades.

Sin embargo, muchos de ellos al ser especialistas en diferentes áreas y ante la falta de personal médico siguen colaborando con los hospitales a través de video para seguir apoyando a los médicos generales y enfermeras en las áreas de atención a pacientes Covid-19.

USO DEL CUBREBOCAS

Respecto a la medida para todas las personas en el estado de usar cubrebocas de manera obligatoria, el secretario comentó que no se busca sancionar a nadie, sino salvar vidas, por lo que solo se formalizará como una recomendación para utilizarse en todo momento.

“La única forma de hacer obligatorio el uso de cubrebocas es que la ciudadanía se convenza de que es necesario para cuidarse”, reiteró el funcionario, añadiendo que los seis millones de guanajuatenses deben ser los propios vigilantes de que todos usen su cubrebocas o careta.

Finalmente señaló que no se regresará al confinamiento total y que no habrá reversa en la reactivación de actividades, aunque lo que sí podría pasar es que la contingencia se puede prolongar si la gente continúa realizando actividades no esenciales.