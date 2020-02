Cubreboca; su uso previene enfermedades virales

La secretaria de salud recomienda la utilización del cubre bocas como un elemento importante para evitar la propagación de infecciones y epidemias, ya que previene la entrada de microorganismos al cuerpo, por lo que es uno de los elementos más usados para la prevención de enfermedades.

El uso del cubre bocas se recomienda para evitar la propagación de infecciones virales, como el resfriados y la gripa, así se evita el contagio ante las personas que los rodean, además de ayudar a evitar respirar aire a diferente temperatura que puede llegar a dañar los pulmones.

Como usar correctamente el cubre bocas.

Para usar correctamente el cubrebocas se deben seguir las siguientes recomendaciones; lávate las manos correctamente antes de colocarlo. Se debe Revisar cuál es el lado correcto, las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubre bocas. Pasa por la cabeza y las orejas las cintas elásticas y colócalo cubriendo completamente la nariz y boca. Es muy importante que las manos no toquen la parte interna. Hay que procurar no tocarlo mientras se trae puesto y se tiene que hacerlo lavarse las manos. Es importante no compartir el cubrebocas. Por último aunque se porte el cubrebocas se debe tapar boca y nariz al toser y estornudar con el ángulo interno del brazo.

El uso del cubre bocas es individual y no es reutilizable, el seguir las instrucciones para la colocación, retiro y desecho, de ello dependerá la protección que brinde.