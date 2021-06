Cuauhtémoc Becerra gana el distrito XIV

Cuauhtémoc Becerra, el virtual ganador de la diputación local por morena en el distrito XIV, agradeció el voto de confianza de los ciudadanos y aseguró que no fallará pues es una persona de resultados.

Señaló que desde su trinchera trabajará arduamente en temas de seguridad, empleo, oportunidades y reactivación económica, por lo que poco a poco desde las comisiones y tocando las puertas correctas, puntualizará acciones que comiencen a rendir frutos para los salmantinos.

“Quiero gradecer a todas y cada una de las personas quienes me dieron su voto de confianza, les aseguro que no voy a fallar , soy una persona de resultados , fui criado en una casa donde me inculcaron que hay que corresponder y nos solo a quienes me obsequiaron el voto, sino a toda la ciudadanía porque ahora voy a ser el diputado de distrito XIV, no solo de mis votantes, entonces les puedo decir que haré el máximo de mis esfuerzos para que la ciudadanía quede conforme y satisfecha por haberme ofrecido su voto de confianza.





De acuerdo a los resultados preliminares de las elecciones en el distrito XIV , el Instituto Estatal Electoral del Estado Guanajuato (IEEG) contabilizó para el candidato de Morena 30 mil 718 votos, mientras que su contrincante más cercana Karina Padilla Ávila obtuvo 28 mil 522 votos.

Con esto, Cuauhtémoc Becerra , será el único diputado de Morena por mayoría relativa, en la Cámara Local, los restantes corresponderán 21 al PAN y 14 más por representación proporcional divididos entre Morena , PRI, PVEM y MC.