El Colectivo de Salamanca organiza una marcha pacífica en memoria de los desaparecidos

El colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos ya prepara su cuarta marcha de manera pacífica en memoria de sus desaparecidos a causa de la violencia que se ha registrado en el municipio de Salamanca.

“La marcha que haremos el día 30, saldremos en punto de las cuatro de la tarde, llegaremos a las 5 a nuestra misa, vamos a tener unas pequeña dinámica con nuestros nuevos desaparecidos, tendremos alrededor de 28 nuevas familias, al igual estaremos aventando un globo en signo de un pronto regreso”, explicó la vocera del colectivo, Alma Lilia Tapia.

Esta marcha la llevan a cabo por parte del Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, con el motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la cual en esta cuarta edición es bajo el lema ¿Dónde Están?.

“Esta ocasión la haremos simple, esta es la cuarta marcha que hacemos estas marchas, además de que también cumplimos cuatro años de ser un colectivo de búsqueda reconocido por el estado de Guanajuato, el cual será en noviembre nuestro evento”, comentó la vocera del colectivo.

La vocera del colectivo comentó que los nuevos que se han integrado al colectivo son Jaral del Progreso, Villagrán, así como nuevos integrantes del municipio de Salamanca, además de que se han encontrado tres personas.

“Este viernes a las 4 de la tarde esperamos poder estar más gente, que se nos integren más personas de igual manera y pues esperamos que no nos abandonen. Ahorita tenemos 280 desaparecidos que no han sido localizados, son 37 privados por cuestiones privadas. Les pedimos a todos aquellos que tienen desaparecidos y no forman parte de un colectivo, pueden unirse para poder ser una sola voz en esta marcha”, comentó Alma Lilia.

Por útlimo la vocera del colectivo añadió, “Les pedimos que volteen para acá con nosotros, y si saben algo de nuestros desaparecidos nos lo hagan llegar para poder dar con ello y les pedimos que sean empáticos con nosotras, las madres buscadoras”.