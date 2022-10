CTM debe replantar estategia luego de perder representatividad de Mazda

Víctor Solís Almanza, secretario general de la FROC CTM Salamanca-Valle de Santiago, dijo que luego de la pérdida de la representatividad de los trabajadores de Mazda y General Motors es momento de que la CTM replantee el trabajo de que ha venido realizando en relación a la representatividad de los trabajadores, además de brindarles a los obreros los conocimientos sobre sus derechos sindicales y la reforma laboral para que puedan decidir correctamente.

Aunque destacó que como Federación Regional de Obreros y Campesinos, su agrupación regional está conformada en su mayoría por la industria petroquímica y no tiene injerencia directa con Mazda, el sector automotriz sí pertenece a la CTM y por ello es importante abordar este tema.

Explicó que la elección para renovar la representación sindical es un proceso que se realiza cuando existe interés de otro sindicato para entrar a una industria, y para que eso suceda es necesario que cuente con un padrón del 30% del total de la plantilla laboral de sindicalizados.

“Se habla de que el total de la plantilla de trabajadores son cuatro mil 400 trabajadores, entonces una tercera parte que es el 30%, vienen siendo más de mil 200 obreros, con eso te haces acreedor a una constancia de representatividad que te asigna la autoridad y se le notifica a la empresa que existe interés de los trabajadores para que ingrese otro sindicato, si tomamos en cuenta está reforma laboral y en el caso de una consulta para legitimar se necesita el 50% más uno para ganar, y hablamos de que esta reforma está hecha para legitimar la representación del trabajador, sin en embargo, en el caso de Mazda el sindicato que ganó lo hizo con 486 votos, en lo personal se me hace ilógico que esta elección represente el interés de mil 400 trabajadores, porque no cumple ni siquiera con la constancia de representatividad, pues apenas entre los tres sindicatos llegan a la tercera parte”, indicó.

Es por ello que se debería de repetir la consulta para que exista una real representatividad del trabajador en donde no haya abstención u otros motivos que entorpezcan el proceso, como por ejemplo que no dejaron salir a votar o que los obreros no traía su INE y no pudieron votar, lo que sí es probable que la personas que lleva la representatividad de CTM en el sector automotriz busque el amparo.

Aún así mencionó que esta situación es una oportunidad de reflexión para los representantes sindicalizados cetemistas. “Yo siempre he dicho que el interés de nosotros, como CTM, como confederación, es darle conciencia al trabajador, para que pueda decidir porque en muchas de las ocasiones te aconseja quien menos sabe y te van a decir vas a lograr esto vas a lograr lo otro y cuando quedan no cumple, entonces engañan al trabajador y el trabajador sigue quedando igual o peor”.

A pesar de ello, negó que la CTM se esté debilitando luego de haber perdido la representación sindical en General Motors y Mazda, pero admitió que este tropiezo representa una oportunidad para replantear el trabajo que viene haciendo CTM, ya que la reforma laboral indudablemente busca empoderar al trabajador.