Capacitación para salvar vidas: Curso de Primer Respondiente en Salamanca

Con una gran participación de más de 30 personas, en su mayoría jóvenes, se llevó a cabo el curso de 'Primer Respondiente' dirigido a la población civil, organizada por la Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca y que efectuó en su Aula de capacitación "José Muro Lozano".

El taller, tuvo una duración de poco más de cinco horas, brindó a los participantes conocimientos clave en la correcta activación del Sistema Médico de Urgencias (SMU), seguridad de la escena, valoración de pacientes conscientes e inconscientes, RCP de calidad y técnicas para la contención de hemorragias.

Previo al desarrollo del taller, la Cruz Roja delegación Salamanca, lanzó una convocatoria para invitar a la población a participar en el curso de primero respondientes, que permite a los interesados conocer las herramientas básicas para atender emergencias en el hogar, trabajo, escuela o en una vía pública, además, de la obtención de una certificación DC-3 con validez oficial y con un costo de pesos 800 con manual y sin este cuadernillo en 600 pesos.

Durante el curso, los asistentes demostraron interés y compromiso con los temas impartidos, reconociendo la importancia de fomentar la cultura de los primeros auxilios en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Al finalizar el taller, se aplicó una evaluación simbólica para medir los conocimientos adquiridos, dejando en evidencia el aprendizaje obtenido por los participantes, quienes ahora asumen un compromiso social para actuar ante emergencias en sus comunidades.

Además, personal de Cruz Roja Delegación Salamanca, la entusiasta participación de los asistentes y exhortó a la ciudadanía a sumarse a futuras actividades que contribuyan al bienestar y la seguridad de la sociedad salmantina.

De acuerdo a datos de la Cruz Roja, los primeros auxilios no solo permiten estabilizar a una persona hasta que pueda recibir ayuda médica, sino que también posibilitan asegurar la escena en la que se dio la emergencia para que nadie más salga herido, no se repitan incidentes y no haya pánico colectivo.