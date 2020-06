Cruz Roja lista para traslado de pacientes

Ante el incremento de casos de Covid-19 en el municipio la Cruz Roja se ha preparado para los traslados y atención de pacientes que llegan a solicitar atención médica de emergencia y que presentan algún síntoma de este padecimiento.

El director de la Cruz Roja, José María Rostro Fernández explicó que se han preparado con herramientas para atender a pacientes que llegan a solicitar auxilio, asimismo garantizar la salud de los paramédicos que laboran en la institución.

Se ha instalado un cuarto de aislamiento en el que se reciben pacientes con alguna sintomatología de Covid-19.

Además una camilla para traslados de esos pacientes, plástico en los puntos de atención para tratar de contener el contacto físico, la constante desinfección de los espacios, y por parte del personal el uso de guantes, cubrebocas además de trajes especiales en caso de trasladar algún paciente positivo.

José María Rostro, resaltó que la actividad de la Cruz Roja es realizar socorrismo en vía pública y en las instalaciones atender lesiones que no pongan en riesgo la vida de los pacientes, aunque “es importante que entendamos que la Cruz roja no es hospital. Atendemos urgencias en vía pública, lesiones que no pongan en riesgo la vida y traslados, si acuden con situaciones mayores lo que hacemos es trasladarlos a un hospital”, finalizó.