Cristóbal Cano se mantiene separado de sus funciones en el PRD

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Arturo Bravo Guadarrama, integrante de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guanajuato, afirmó que por el momento este Consejo mantiene suspendido de sus funciones por ausencia e inició un juicio en contra de Cristóbal Cano Hernández, quien fue de presidente de dicho instituto político, pero sigue sin resolverse.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Luego de aparecer públicamente Cano Hernández, quien anunció que busca recuperar el registro de este Partido en el estado tras no conseguir el tres por ciento de la votación en las elecciones de 2021, Bravo Guadarrama dijo que “por el momento no están fuera ni Isidoro Bazaldúa Lugo, ni Cristóbal Cano Hernández, porque no se le desafilió”.

Actualmente la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guanajuato, es quien tiene las riendas de este instituto político

“A Cristóbal no se le destituyó por otro presidente, lo que se hizo por ausencia, fue nombrar a un delegado de la dirección estatal, que es el cargo que tiene Serafín Prieto”, precisó Arturo Bravo.

Te recomendamos: Busca PRD recuperar el registro en Guanajuato

Hay que recordar que, en su momento, al dirigente que fue separado de su cargo, lo acusaron de hacer presuntos malos manejos de los recursos, junto con el ex diputado local Isidoro Basaldúa Lugo, por lo que la militancia pidió que rindiera un informe financiero, mismo que no hizo y se ausentó.

Bravo Guadarrama dijo que al momento no hay una resolución jurídica emitida por la dirigencia nacional perredista que indique que Cano Hernández está suspendido del cargo o que haya sido sustituido.

Por lo pronto el juicio en contra del dirigente separado, para aplicarle una sanción, está pendiente, no se ha resuelto, aceptó el representante de la Dirección Ejecutiva Estatal.

Por lo que tiene referencia a la intención de Basaldúa Lugo de buscar la candidatura al gobierno del estado, Arturo Bravo apuntó que “las decisiones las toma el Consejo Estatal, las candidaturas, coaliciones y registros los firma el dirigente nacional. Sólo es una disputa por posicionarse mediáticamente”.

manifestó que actualmente “transitamos en la pista o cancha del Frente Amplio por México, el tema de las coaliciones es después”.

Para finalizar, lamentó que Isidoro Bazaldúa haya declarado estar en contra de la coalición, “que desde mi punto de vista no es el tema mediático hoy en día”.