Crea salmantina tequila para las mujeres

La salmantina Monserrat Vargas Tovar, perteneciente al capítulo 1 de AMEXME Salamanca, tomó la decisión de incursionar en la venta de tequila, creando un destilado para las mujeres.





En compañía de mujeres empresarias, Monserrat llevó a cabo la presentación de este destilado buscando poner el nombre de Salamanca en alto, a través de este tequila Los Apuros.





“Yo me considero empresaria joven tengo 33 años y amexme me ha arropado con grandes figuras como Chayito de la Vega y Marisela morales yo finjo como segunda vicepresidenta y e participado en capacitación, desarrollo económico y regulaciones. Quiero que Salamanca salga de ese hoyo y que no todo lo encontramos en León y Guanajuato”, comentó Montserrat Vargas, vicepresidenta de AMEXME.

La salmantina comentó que este es el inicio de la comercialización del tequila pero un tequila distinto, el cual tiene un toque peculiar el sabor es puro para mujeres es dirigido para mujeres pero no únicamente de consumo exclusivo.





“Tiene notas como entre fuertes no es un trago bragado, es un trago ligero, puede servir como para abrir apetito o como digestivo entonces por el momento solamente tengo el blanco pero está ya en producción el tema del reposado para la misma salir a venta, esta nace pues del apuro mayor que yo tuve que fue el parir una bebé prematura y que después estuvimos en terapia un año 10 meses en Teletón entonces se podría decir que este es un tequila con causa pero el eslogan que es para mujeres auténticas”, comentó.

“Fíjate que no hay como tal una bebida enfocada para mujeres que tú digas, este tequila ya la mayoría, no se si es la popularidad pero el tequila a agarrado un poquito más de auge en el paladar de mujeres de que sea un trago sin mezcla la verdad es que tiene la versatilidad es blanco de la mixologia, o sea si esta para variar pero es como en el Mercado lo hay un tequila así a mujeres”, comentó.









Monserrat señaló que “ya lo he exportado y hasta en Estados Unidos ya lo han probado ya hemos estado en las ladys naithe (o como se escriba) los gringos como tal son mexicanos quieren tragos así pero no tan fuertes de alcohol, es algo que da sabor y no sientes que luego luego sientes que quieres el encendedor”.