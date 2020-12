Crea piezas para Nacimiento Monumental expuesto en Casa de la Cultura

El maestro ceriescultor Arturo Sierra fue, por segundo año consecutivo, el encargado de montar la exposición del Monumental Nacimiento se presenta dentro de la galería San Juan de Sahagún de Casa de Cultura.

Arturo Sierra comenzó a la edad de 19 años a practicar este arte siendo su mentor el maestro Bartolomé Hurtado Ojeda, uno de los principales impulsores de la ceriescultura en el municipio.

Hasta el día de hoy, Arturo cuenta con más de 300 figuras creadas por él.

“Este arte lo comencé por gusto. Como no tenía tiempo de tomar un taller debido a mi trabajo, un amigo, que era sobrino del maestro Bartolo, me contactó con él para que me diera clases particulares. Pese a que no tuve oportunidad para seguir tomando clases aprendí las bases y creo que el don ya lo tenía porque tengo ya 41 años creando figuras”, dijo.

Existen personajes hechos totalmente de cera.

Hasta el día de hoy, Arturo cuenta con más de 300 figuras creadas por él. Relató que una figura puede terminarla en sólo un día siendo la cera y el patol (madera) los elementos primordiales para poder crear sus personajes.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Rebasa Guanajuato 77 mil casos positivos de coronavirus

“Dentro del nacimiento existen personajes como los esclavos que son completamente de cera y son los que tienen el torso descubierto, las figuras que llevan vestuario el cuerpo es de patol y las manos, pies y cabeza son de cera. Las piezas más elaboradas son los ángeles por que las alas llevan muchos detalles”, explicó el artista.

Este monumental nacimiento fue montado por Arturo Sierra con la ayuda de un destacado alumno de la cerería. Ellos representaron nueve pasajes bíblicos ayudándose de diferentes elementos decorativos que conforman esta obra de arte, la cual se expone del 1 de diciembre al 4 de abril de 2021 en horario de lunes a sábado de 10:00 a 6:00 pm y domingo de 10:00 a 3:00 pm.