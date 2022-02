Crea ositos memoriales

Con el objetivo de preservar lazos emocionales que den consuelo y un recuerdo familiar, Berenice Gutiérrez comenzó con la elaboración de ositos memoriales, los cuales confecciona a partir de prendas de aquéllas personas que se han adelantado en el camino.

Ositos mantienen el recuerdo vivo de quien ya no está.

Luego de que su papá falleciera en noviembre pasado, Berenice buscó un regalo significativo para su mamá y hermanas, y ante la proximidad de las fiestas decembrinas, le surgió la idea darles un regalo invaluable que mantuviera la esencia de su papá con ellas.

“Entonces le pedí a mi mamá que me diera camisas de mi papá para hacerle los ositos (…). Creo que fue algo más para ellas que para mí. Yo lo hice por darles un poco de consuelo porque mis hermanas no viven aquí, una vive en Cuernavaca y otra en Celaya, entonces yo quería que se llevarán algo de mi papá con ellas”.

Berenice detalló que para realizar el osito le imprimió su sello personal, pues en internet no existen patrones a los que se puedan tener acceso, casi todos cuestan, por ello tomó una fotografía y de ahí empezó a desarrollar los moldes.

Elaborar cada oso lleva un tiempo aproximado de dos días, ya que primero la prenda se prepara, pues no todas las piezas son útiles y se tiene que cuidar que el osito no quede parchado explicó.

“Yo respeto mucho cada prenda con la que he trabajado, la gente me dice 'están sucias' pero no importa, yo entiendo que quieren conservar el recuerdo de sus seres queridos (…). Todo lo que sobra de la prenda lo utilizo como relleno para que nada se vaya a la basura. Yo sé que toda la prenda tiene valor, porque yo así lo viví con mi papá y no me gustaría que nada de la ropa estuviera en la basura”.

Aunque no comenzó como un negocio, elaborar ositos se ha vuelto en una actividad importante para Berenice, pues considera que lo que hace ayuda a los demás a sobreponerse de sus pérdidas y así su trabajo se ha vuelto parte de su vida.