Pese a Fase 3, se descarta toque de queda en Guanajuato

Guanajuato, al igual que en todo el país, entró en la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el coronavirus y no era para menos, pues cuatro de cada 10 contagiados por Covid-19 contrajeron el virus por salir de casa, por salir a realizar actividades no esenciales, por salir a diseminar el virus por las calles.

Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que si bien en el estado no habrá toque de queda, no habrá tampoco la obligación del uso del cubrebocas, pues las medidas más efectivas para combatir el coronavirus son un buen lavado de manos, así como permanecer en casa para romper la cadena de transmisión de casos, por lo cual se mantendrá la disposición de mantener cerrados todos los negocios y lugares con actividades no esenciales, incluso en aquellos municipios que podrían levantar su cuarentena a partir del 18 de mayo.





Vemos que 19 municipios tienen transmisión comunitaria y esto sigue creciendo, por eso es difícil estimar en qué momento algunos municipios pudieran reactivar su economía, reactivar o reiniciar clases, en función de que me parece una etapa muy temprana que todavía debemos de ver el comportamiento que todavía se tiene, la presencia que tiene y en aquellos municipios que no tienen casos, yo diría que no debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos, hay que intensificar las acciones de prevención, para cortar la transmisión de casos y delimitarla.

Cuando fue decretada la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el coronavirus, Guanajuato ya tenía 198 casos confirmados de Covid-19, 78 de ellos por contagio comunitario, es decir que 39% de éstos contagios fueron locales, en la calle, pues el virus ahí sigue, diseminándose entre las personas que aún salen a realizar actividades no esenciales.





Sin toque de queda

Daniel Díaz Martínez comentó que al no haber un tratamiento específico antiviral, al no haber una vacuna y donde los cuerpos aún no desarrollan una defensa natural contra el coronavirus, la mejor acción para frenar el virus es mantenerse en casa; sin embargo, acotó que en Guanajuato no se ha establecido decretar un toque de queda, pues ni siquiera la Federación lo ha determinado, por lo que apeló a la responsabilidad de cada ciudadano para evitar más contagios.

“La Secretaría de Salud federal no ha dado una instrucción de toque de queda (...) si no seguimos estas recomendaciones, tampoco habrá camas de hospital y médicos que puedan ser suficientes para atender un escenario que se salga de control, que pueda ser catastrófico, como lo hemos visto en otros países en el mundo, como en Italia, España, Estados Unidos, no queremos que eso pase en Guanajuato, por eso esta suspensión de actividades es muy importante, hay que reprogramarlas, no las estamos suspendiendo definitivamente, en la medida de que podamos controlando la situación, vamos a retomar nuestra vida cotidiana”.





Van 20 hospitalizados por coronavirus

Incluso, el Secretario de Salud dio a conocer que como parte de las acciones de la Fase 3, todas las citas y cirugías no graves que se tenían programadas en hospitales públicos serán reprogramadas, pues los nosocomios atenderán sólo a pacientes con Covid-19, para evitar contagios innecesarios.

Hasta el momento en Guanajuato hay 20 hospitalizados por coronavirus, siete de ellos en estado crítico, cuatro más están intubados y nueves más están estables.









Díaz Martínez refirió que Guanajuato ha entrado en el punto más álgido de la pandemia y dijo que los casos se estarán disparando, incluso aquellos que requerirán hospitalizaciones.





Por ello, se tienen listas mil 700 camas censables, más las camas del Hospital de Atención de Covid-19, de León, así como el hospital inflable que llegaría en un par se semanas y el cual estaría listo para ser habilitado, por si los casos se disparan, para no tener saturado al sistema estatal de salud.

“Todo Guanajuato está en Fase 3, no podemos decir que unos municipios sí entran y otros no, la estrategia de Guanajuato debe ser un panorama estandarizado, una estrategia estandarizada para que protejamos de la misma manera a la población”, dijo el funcionario estatal.

Daniel Díaz señaló que también esto ha sido una prueba fuerte para el sistema estatal de salud, pues ha demostrado que sigue siendo el más fuerte del país, pues a diferencia de otros estados, los insumos y equipos han permitido hacer frente a la pandemia, aunque aún esperan lo más grave de ésta y por ello la alerta en el estado sigue encendida.

