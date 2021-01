Covid-19 deja familia desamparada en Acámbaro

Acámbaro, Gto.- Desde hace una semana la familia Fonseca Herrera ha vivido días devastadores por la pérdida del principal pilar de la familia: Fabián Fonseca, quien fue víctima del coronavirus.

Fabián Fonseca Sosa fue hospitalizado el 29 de diciembre en el Hospital General, tras doce días de estar con altos niveles de oxígeno y saturación baja, el sábado 9 de enero tuvo que ser intubado, sin embargo no resistió y a las 9:50 de la mañana perdió la batalla.

Durante los últimos 5 años Fabián Fonseca Sosa se desempeñó como coordinador de CEFOPOL, era un profesionista respetado por su gran trabajo y dedicación dentro del departamento de Seguridad Pública.

Sarahín Herrera Flores comentó que su esposo Fabián era una persona que se cuidaba mucho, siempre trató de cumplir con las indicaciones de la Secretaría de Salud, “desafortunadamente el Covid es una enfermedad que no respeta a nadie, y tristemente mi esposo se contagió, sería ingrato juzgar a alguien, no sabemos dónde se pudo haber contagiado”.

El Dato...

Fabián Fonseca Sosa perdió la batalla ante el covid-19 tras 12 días de lucha en el hospital general de Acámbaro

Agregó que “el día 24 de diciembre se empezó a sentir mal por lo que acudimos a urgencias, sin embargo, se le dijo que estaba bien, la situación empeoró y tuvimos que regresar a urgencias el día 29 de diciembre, desde ese día pasamos 12 días de angustia, en el que yo no podía dormir, tuve que alejarme de mis hijas por miedo a que yo también estuviera contagiada, afortunadamente mi familia y yo salimos negativos, Fabián duró 12 días con oxígeno, alto niveles de oxígeno saturación baja, no se pudo recuperar, el día sábado nueve en la mañana me notifican que mi esposo tuvo que ser intubado y pues no resistió y falleció a las 9:50 horas”.

Al fallecer Fabián Fonseca, Sarahín Herrera Flores se ha quedado solo con sus dos hijas de 12 y 4 años de edad quienes tendrán que luchar para salir adelante, Sarahín espera que pronto pueda encontrar trabajo para poder sobrellevar los gastos del hogar.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local [VIDEO] Esperan hasta cuatro horas para abastecer oxígeno

Por último, Sarahín Herrera hizo la invitación a la ciudadanía para que respete las indicaciones de la Secretaría de Salud ya que es muy doloroso perder a un ser querido, extendió su agradecimiento al presidente municipal, Alejandro Tirado Zúñiga, al secretario del Ayuntamiento José Jesús Argueta quienes siempre estuvieron al pendiente de él, al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV, Uver Martínez Camacho quien estuvo al pendiente en todo momento y a todo el personal de salud quienes puntualmente le informaron la situación de su esposo quien perdió la batalla ante este virus donde lamentablemente todos estamos vulnerables.