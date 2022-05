Cortan maleza del rio pero no la levantan.

Juan Manuel Díaz representante de la asociación civil Salmantinos Blancos y +, el cual tiene año y medio limpiando la ribera del río, hace un llamado a las autoridades, las cuales hace días por parte del departamento de parques y jardines cortó la maleza de la zona sin embargo esta no retiro el pasto cortado solo se dejo sobre el bordo del río.

Juan Manuel, dijo que hace algunas semanas personal de parques y jardines ayudo a cortar el pasto y la maleza que esta sobre el bordo en la calle Andrés García de Valencia, sin embargo el ciudadano menciona que esta al no ser recogida como es debida y ser aventada al mismo río representa una amenaza al ser un riesgo si se llega a incendiar.

Juan Manuel junto con sus hijos y voluntarios que se acercan a él, a lo largo de un año y medio han logrado limpiar 24 km de lo que es la carretera 45 Valle-Irapuato hasta lo que es el puente negro acumulando poco mas de 200 toneladas de basura.

Local Limpian Río Temascatío

“Hemos encontrado todo tipo de basura, y lamentablemente es basura que ha sido dejada por las mismas personas, e incluso arrojan electrodomésticos, así como tazas de baño, refrigeradores, llantas, lavamanos, sillones y todo basura que uno puede desechar de las casas las encontramos en este punto del rio” expresó Juan Manuel.

El representante de la asociación civil Salmantinos Blancos y +, dijo que pese a que al comienzo de la administración en el mes de noviembre del año pasado, se acercaron a él para prometer ayuda esto solo quedo en juntas y en promesas.

“Se acercaron a mi pero solo a felicitarme, porque no se ha hecho nada ya que solo se hicieron juntas pero nada más, y pues ya va casi medio año de su acercamiento pero no se han vuelto a parar, yo he llamado y para que nos echen la mano para recoger la basura pero ni eso ya ni el director de Servicios Públicos ni el de Medio Ambiente atienden mis llamadas”.

A Juan Manuel le apura es que se llegue a prender el pasto que dejo el personal de parques y jardines y el incendio dañe las plantas y los arboles que él y sus hijos han sembrado sobre la ladera del río Lerma, además de la contaminación que provoca un incendio.