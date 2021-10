¿Te falta la primera dosis contra Covid? En estos municipios hay vacuna

La Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que aún quedan alrededor de 300 mil vacunas Sputnik V para personas que no han recibido la primera dosis contra la Covid-19.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que debido a la negativa de la Secretaría de Salud federal y de la Secretaría del Bienestar de no vacunar a las personas de no permitir la vacuna a personas que van a cumplir en el transcurso de lo que resta de 2021 los 18 años de edad es que en muchos puntos se han quedado vacunas y no pueden abrir frascos, porque tienen que esperar a que haya la suficiente cantidad de personas para aprovechar hasta la última dosis.

“Estamos batallando porque no hay flexibilidad al respecto, no se comprende que está calculada la cantidad de vacunas para quienes cumplen 18 años en este año.

Local Habrá vacunación para rezagados en Salamanca

“No pretendemos que ninguna vacuna se quede sin desaprovechar, explicamos los criterios epidemiológicos, lo entienden muy bien y creo que la Secretaría de la Defensa serán nuestros aliados ante la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud federal, que hasta el momento no son flexibles en este tema”, dijo el Secretario de Salud.

Así, aún quedan vacunas en los municipios de León, San Miguel de Allende, Comonfort, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Abasolo y Pénjamo.

Incluso, este mismo martes el Gobierno Municipal de Salamanca anunció que de 3 a 5 de la tarde estarán vacunando en ese municipio a todas las personas que les falte la primera dosis contra la Covid-19.