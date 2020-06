"Corporaciones policiales están echados en la hamaca": Alvar Cabeza de Vaca

CELAYA, Gto; Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, criticó duramente a algunos gobiernos municipales por no actuar contra la delincuencia, entre otras cosas, bajo el argumento de que no les toca porque son delitos federales.





Hay alcaldes callados, corporaciones policiales que están echados en la hamaca, alegremente están viendo que los reclamos se centren en dos autoridades

Alvar Cabeza de Vaca | Secretario de Seguridad Pública del Estado

De alguno municipios afirmó: “ 8 o 9 municipios nunca presentan ningún resultado. No tienen ni una sola detención.

“Hay policías municipales que no tienen ningún resultado. Que no atienden ningún tipo de robo, ningún tipo de lesión dolosa. Que están recargados en la pared. Tiene este Congreso insistir en que las policías municipales deben dar resultados.

Aunque aclaró que en cambio sí hay otras 10 corporaciones que sí están dando resultados. Aunque no precisó cuáles municipios son y cuáles no.

Esto lo afirmó durante su comparecencia de cinco horas ante la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado.

Al ser cuestionado de manera reiterada por los diputados de oposición sobre los altos índices delincuenciales en el Estado, el Secretario de Seguridad se defendió:

“Municipios sí deben actuar en delitos federales”

“Yo no comparto quien dice que una policía municipal no debe actuar en delitos federales. No se distinguen fueros. Las policías municipales deben estar capacitadas para atender cualquier tipo de delito.

“El viejo tema de que yo no le entro porque es del fuero federal, no vale. Si están viendo robo de combustible, que están vendiendo droga, tienen que responder ante estos delitos.

“Aguas con confundirnos. Cualquier delito en flagrancia deben ser detenidos. No vale que por ser federal, a él no le toca y que debe venir la Guardia Nacional. En varios municipios hay la capacidad de intervención.

“Tenemos policías municipales que ni siquiera tienen el cuerpo para ser policías, hay otros que ni tienen examen de control de confianza. Otros que ni tienen portación de armas de fuego.

“A los que no dan resultados no se les dice nada. Tendremos que trabajar más con los municipios que poco o nada de resultados han dado. Antes no se estaba volteando a ver que estos municipios ni siquiera estaban cumpliendo con la ley”, insistió.

También contra la Federación

Alvar Cabeza de Vaca también hizo un pequeño reclamo a la Federación, pues dijo que hay mucha tecnología que tienen que antes no le habían dado a conocer y que apenas está conociendo.

“Si hay coordinación con la Federación, pero hay tecnologías que apenas las conozco porque apenas las comparten”, expresó.

“El querer responsabilidad a una sola persona, es contradictorio con nuestra Constitución. El éxito o el fracaso lo compartimos los tres niveles de Gobierno. Los tres niveles de gobierno le apostamos a tener un Guanajuato seguro.