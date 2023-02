Córdova Villalobos no descarta regreso al PAN para el 2024

León, Gto.- El exsecretario de salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, no descartó buscar un puesto de elección popular arropado por Acción Nacional. Dijo que hasta el momento no sabe si lo hará por ese partido o por Movimiento Ciudadano.

En lo que sí fue claro fue en que siempre que lo ha hecho es para buscar fortalecer la democracia.

“No sé la verdad, es que las otras veces que he participado ha sido también en un sentido de fortalecer la democracia porque la democracia se hace gracias a la participación, lo que importa es que los ciudadanos participen, que se den cuentan que tienen un derecho y que ellos escojan y elijan entre las gentes que están aquí quién puede ser el o la mejor para gobernarnos”, dijo.

Comentó que si bien tiene muchos amigos dentro de Acción Nacional, aún no ha recibido propuestas para contender por un puesto.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

MARCHA INE

Sin embargo dijo que es importante que la ciudadanía participe en este tipo de movimientos como la marcha que se llevó a cabo el domingo en defensa del INE.

“Es muy importante el que la ciudadanía despierte porque finalmente los derechos que se están afectando a la ciudadanía, sino se tiene un organismo electoral fuerte, bien organizado, con gente capacitada, la credibilidad de las elecciones se va a ir perdiendo y entonces vamos a entrar en un conflicto social, yo no quiero verme como pasó hace 40 años donde la Cámara de Diputados eran juez y parte porque eran los que decían si la elección era válida”, agregó.

Local Secretaría de Salud registra primer caso importado de dengue en León

CASO GARCÍA LUNA

En cuanto al tema del ex secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna, Córdova Villalobos dijo que hay personas que aprovechan y lucran desde la política para sacar provecho de estas situaciones.

“El tema y lo triste es que la gente que es verdaderamente política aprovecha y lucra con esas situaciones que no tienen nada que ver con lo electoral, nada absolutamente, si ha habido durante toda la historia buenos o malos gobernantes hay que reconocerlo pero esto no va ni en favor ni en contra de los organismos electorales”, comentó.

Y defendió que el ex presidente de México, Felipe Calderón estuviera enterado de esta situaciones como algunas personas lo quieren hacer creer.

“Yo no creo que el presidente Felipe Calderón haya conocido de muchas de esas situaciones que se están diciendo un día me pregunto que si creo que estaba haciendo bien en su lucha contra el narco y le dije que sí, él estaba preocupado, me parece que no es creíble pensar que él estuviera coludido”, añadió.