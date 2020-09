Coraje y temor; común denominador

Salamanca Gto.- El mercado Tomasa Esteves es el centro de abastecimiento más importante del municipio donde a diariamente asistían hasta cinco mil personas a realizar sus compras.

Sin embargo ante los últimos hechos violentos suscitados el temor de que estas acciones se vuelvan a presentar invade a los ciudadanos, quienes no solo tienen la desconfianza de asistir a este lugar pues aseguran que la inseguridad se vive en todos los puntos de la ciudad donde ya no puedes caminar, salir en vehículo o esperar el transporte público por que llega alguien para asaltarte.

“Es muy triste lo que está pasando, ha esta gente que diario trabaja para ganarse la vida los estén matando tengo miedo y me da miedo que mis hijos, mi esposo, mis nietos un día salgan a la calle y no regresen por culpa de gente que no respeta la vida ni el trabajo” externo Martina ama de casa.

María de la Luz dijo “Coraje es lo que siento que no puedas estar en ningún lado seguro, ni en tu casa, en tu carro, en tu lugar de trabajo, estamos en la calle con el temor de que alguien venga y te quite el producto de tu esfuerzo o la vida, como a los comerciantes”.

“Da miedo salir de tu casa porque ahora hasta por trabajar honradamente les están haciendo daño, los comercios venían arrastrando la crisis por la pandemia y ahora la inseguridad está acabando con los negocios” señaló Víctor.

Sergio expresó “Tengo temor de salir y de que mi familia lo haga y no solamente es el mercado en toda la ciudad pasa igual por robarte te disparan y te matan a esa gente no le importa nada y es injusto que te arrebaten lo que con trabajo te ganas”

“Es indignante lo que está pasando, como es posible que venga gente a quitarte lo que con trabajo te ganas, donde están las autoridades, los ciudadanos estamos solos y tengo miedo por mis hijos, mi esposo y toda mi familia que salen a trabajar y no sabes si van a regresar por culpa de un desalmado que le gusta el dinero fácil “indicó Antonia.

El sentimiento de coraje e impotencia, la desconfianza ante las medidas de seguridad y el temor de estar en la calle y ser víctima de un hecho violento es el común denominador entre los salmantinos quienes urgen de medidas que terminen con la situación que atraviesa la ciudad y que imposibilita llevar una vida tranquila como en el Salamanca de antaño.