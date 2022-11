Coordinación genera una disminución de homicidios en Guanajuato

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, mencionó que se trabaja todos los días de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, por tal motivo, el que se diera a conocer que estos dos últimos deberán permanecer trabajando coordinadamente hasta 2028 no le resulta un problema, ya que dijo, la coordinación que se tiene con ambos en materia operativa es de todos los días; por otra parte, destacó que en lo que va del año, se ha registrado una disminución del 18% en los homicidios.

El funcionario mencionó que “nosotros estamos colaborando en la parte operativa, no hay ningún problema todos los días estamos en coordinación con nuestro Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional. Prácticamente no hay un solo día en que no tengamos operaciones conjuntas y que estemos presentando también resultados de manera conjunta”.





Por otro lado, mencionó que de acuerdo con el secretario de gobernación, al índice delictivo y de las cifras que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se encuentra en el sexto lugar en homicidios, ante esto, recordó que en 2021 se tuvo una disminución en este delito del 25%, mientras que, en lo que va del año se ha registrado una baja del 18% aproximadamente.

Destacó que en el estado se sigue avanzando y trabajando con todas las políticas públicas del gobernador y recordó que gracias a esto, la organización independiente World Justice Project, pudo calificar a Guanajuato entre las tres primeras entidades del país en la medición de Estado de Derecho.

Puntualizó que “todas las semanas damos resultados en aseguramiento de dinero, drogas, personas, armas. Somos el estado que más incautó armas por entidad federativa, nosotros estamos trabajando en todas las áreas desde inteligencia, estrategias y operación con las autoridades federales que están en Guanajuato”.





Finalmente, mencionó que en el estado de manera permanente se refuerzan todos los esquemas de coordinación que hay con la federación y los municipios.