Convierten campos de cultivo en tiraderos clandestinos

JARAL DEL PROGRESO, Gto (Oem-Informex).- Habitantes de las diferentes comunidades del municipio señalan que algunos puntos los campos de cultivo son utilizados como tiradero clandestinos, en donde además de residuos domésticos se han llegado a encontrar animales muertos, lo cual representa un foco de infección y problema de salud pública.

Juan Cortes habitante del lugar señaló que principalmente es a las orillas de los campos de cultivo o canales de riego donde vecinos de la comunidad e incluso ajenas a esta tiran desde sus desechos; sin embargo, la principal fuente de infección es que también se tiran restos de animales lo que genera olores fétidos que han creado un foco de infección para los vecinos.

“Esta es una situación muy fea, porque la gente tiene la costumbre de dejar su basura en los campos o canales y pues no hay quien la recoja, ahora cuando tiran un animal huele horrible y así se queda hasta que se comen los perros los restos o hasta que se deshace; ahora ya tiran hasta viseras y para colmo restos de vacas, no es posible que la gente sea tan cochina y las autoridades que no hagan algo”, denuncio.

De acuerdo a vecinos hace algunos días fue encontrado en las inmediaciones, una cabra la cual se encontraba en avanzado estado de putrefacción, misma que despedía un olor desagradable, que era percibido a varios metros de distancia.