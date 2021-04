Contratistas buscan se les asignen obras

El sector de la construcción y los colegios arquitectos e ingenieros civiles de este municipio unieron esfuerzos para bajar recursos de obra pública y privada al esta localidad, y con ello reactivar la economía salmantina.

El presidente del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de profesionista de Salamanca, Alberto Escoto Castillo, dijo que la unión de esto, tres agrupaciones es para generar entre los miembros una suma de esfuerzo que ayude a que estos sectores sean tomados en cuenta para la obra pública y privada en esta localidad.

Esperan ser tomados en cuenta en futuros proyectos.

Lo que estamos haciendo es concentrarnos en beneficio de los constructores salmantinos, porque somos generadores de empleo, ya que sabemos bien que la obra en general tanto pública como privada crea derrama económica y en estos tiempos de incertidumbre y de crisis es lo que Salamanca requiere”, dijo.

El Dato...

Más de 100 miembros serán con esta unión

Explicó que la obra pública disminuyó en un 60%, esto debido a los recortes presupuestales realizados por la federación, mientras que el 30% de las obras generadas en el municipio son las que se han efectuado por constructores salmantinos.

Proyectos como el de la subestación sur, la construcción de puentes y la continuación de la avenida México Japón en el bulevar Bicentenario provocarán un beneficio, tanto para los constructores locales como para los arquitectos e ingenieros salmantinos.

“Entre los ingenieros civiles arquitectos y cámara de la industria de la construcción somos 100 miembros, somos un número importante donde hay gente capaz de desarrollar las obras y contamos con la infraestructura y equipos necesarios”, señaló el arquitecto.

Al respecto, Roberto Rodríguez Deschamps, vicepresidente Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) región Salamanca, manifestó que “sí se nos ha considerado para tener obras en algunas empresas lo que queremos es que se nos tome en cuenta a los empresarios locales ya que han venido algunos de fuera y nos están dejando sin trabajo, no podemos obligar a que sea sí pero sí que sea nuestra prioridad”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mientras es vacunado, Don Juan vende dulces

Ante la falta de obra pública en el municipio, los constructores han tenido que buscar opciones, proyectos a nivel estatal e incluso otros más se han enfocado a la obra en el sector privado.

“La obra ha estado muy baja y esto no es algo de hace tres años sino que desde mi apreciación es que no ha habido recursos, entonces pues si bien dicen, si tenemos obra detona la economía en favor no solamente de nosotros, sino de toda la población en cualquier aspecto que lo quieran ver”, refirió el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Salamanca, Carlos Mojarro.