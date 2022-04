Contrata estado 2 mil millones en deuda

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). – Las instituciones bancarias HSBC y Citibanamex serán las encargadas de financiar la deuda pública al gobierno estatal de Guanajuato por un monto de 2 mil millones de pesos.





2 mil millones de pesos de deuda contratada.





Lo anterior como parte de la subasta pública que la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración llevo a cabo al mediodía del miércoles con la participación de seis instituciones bancarias como son: Banorte, BBVA, HSBC, Banbajio, Citibanamex y Santander.

Es de mencionar que dichos recursos forman parte de la línea de crédito que el Congreso del estado de Guanajuato autorizó al estado por un monto de hasta 5 mil millones de pesos en el 2020, de los cuales el año pasado entre los meses de marzo y junio se contrató los 3 mil millones de pesos cada uno por un monto de mil 500 millones de pesos.









En tanto, de los dos mil millones de pesos licitados, luego de que el Legislativo otorgó la prórroga para contratarse, se dividieron en tres, de las cuales el banco Citibanamex tendrá a su cargo la primera por 900 millones de pesos por un plazo de 10 años con una tasa de interés de 9.13 por ciento y con 48 puntos base.

Mientras que HSBC obtuvo la segunda y tercera por montos de 700 y 400 millones de pesos, de los cuales ofreció la menor tasa de interés de 8.97 por ciento y 8.95 por ciento, así como plazos de pago de nueve y ocho años respectivamente, con lo que con dicho proceso se culmina la adquisición del crédito público del Gobierno del Estado.









En entrevista al finalizar la subasta, el titular de la SFIyA, Héctor Salgado Banda aseguró que el motivo de realizar las tres subastas fue para lograr obtener las mejores ofertas en tasas de interés ante la actual situación económica actual.

De igual forma sostuvo que en un par de meses se contaría con las disposiciones administrativas para disponerse del recurso y se puedan aplicar en los distintos proyectos en rubros como lo son: equipamiento, infraestructura educativa, salud, procuración de Justicia y certeza jurídica.









A pregunta expresa sobre el destino de los recursos en los proyectos contemplados, el funcionario estatal prefirió no dar más detalles, sino hasta que ya estén consolidados. “Preferiría no dar estos proyectos hasta que no estuvieran cien por ciento validados por las áreas técnicas y sobre las secretarías que están solicitando los recursos para los proyectos de inversión”.

Salgado Banda, comentó que dentro de los proyectos a los que se destinarán los recursos de la deuda, se encuentra el Instituto en Formación en seguridad Pública del estado (INFOSPE), en Santa Rosa de Lima, Villagrán.









“Si, el gobernador lo ha comentado, también la secretaria de Gobierno, ciento al secretario de Seguridad, lo comentaron en la conferencia de prensa, entonces seguramente estará, habrá financiamiento para este proyecto en este tratado de subasta”.