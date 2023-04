Continuara proyecto de compra de dron para Seguridad Pública

Tras no realizarse la compra del dron para la dirección de Seguridad Pública, el regidor Juan Ortega Gasca encargado de esta comisión puntualizó que para él es mejor la compra de cámaras de video vigilancia.

Originalmente, la dirección de Seguridad Pública estaría llevando a cabo la adquisición de un dron que serviría en apoyo para la corporación de seguridad, así como también para las diversas dependencias que requieran de este apoyo para atender cualquier emergencia.

Sin embargo, Juan Ortega Gasca manifestó que el proyecto de esta compra continúa en pie, pero esta nueva adquisición será de un costo menor al anteriormente solicitado.

“El proyecto sigue pero no en las mismas condiciones, será otro digamos que de menor costo y que tiene otras especificaciones, y esa es una parte que está revisando el coronel junto con el área que le corresponde; al menos en la comisión hemos decidido que se invierta en cuestión de las cámaras que se requiere en las diferentes focos que hemos detectado en la situación de riesgo tanto de seguridad como de movilidad”, manifestó.

El motivo por el cual no se pudo concretar la compra anterior es porque el vendedor no cumplió con las especificaciones, y en segundo término ya no se tenía dinero en la partida cuando el proveedor se comunicó con el municipio.

“Su servidor como presidente de la comisión cree más conveniente que se compren cámaras para colocarse en los puntos de más riesgo; creo que hay una parte donde se requiere focalizaciones alrededor de los mercados y algunas zonas con mayor vialidad; también en la zona sur, hay unas cámaras que pertenecen al C5 y C4; ahorita se tienen programado adquirir alrededor de 50 cámaras de vigilancia, se requieren cámaras que cumplan con las necesidades, que tengan nitidez, fidelidad”, manifestó.

Por medio de un contrado de aquisición de bienes, con el número C-RM-064/2022 se llevó a cabo la adquisición de 50 bodycams al proveedor “Sagher Security And Technology en donde se hizo una inversión de 350 mil pesos. Las especificaciones de estas bodycams son de una calidad de vídeo de 2K, Fotografía de hasta 40 megapixeles, IP54, H.265, memoria de 128gb de la marca Hikvision.